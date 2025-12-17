Erneute Krebsdiagnose machte Davina McCall "sehr wütend"

Davina McCall hat ein bewegtes Jahr hinter sich, das ihr sowohl körperlich als auch emotional viel abverlangte. Nachdem bei der Moderatorin im November letzten Jahres eine kolloide Zyste im Gehirn diagnostiziert und erfolgreich entfernt wurde, erhielt sie fast ein Jahr später die nächste niederschmetternde Nachricht: Brustkrebs. Gegenüber dem Magazin Woman's Way sprach Davina über ihre anfängliche Wut auf die gesundheitlichen Rückschläge und betonte, wie wichtig es sei, regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen. "Geht zum Arzt, untersucht euch regelmäßig selbst", appellierte sie und zeigte sich dank ärztlicher Intervention optimistisch: "Ich fühle mich in einer viel positiveren Lage."

Im Verlauf ihrer Krankheitsgeschichte musste Davina auch harte Gespräche mit ihrem Partner, dem Friseur Michael Douglas, führen, den sie erst im Dezember bei einer stillen Zeremonie geheiratet hat. Vor ihrer Gehirnoperation bereitete sie sich mit ihm auf mögliche Komplikationen vor und kümmerte sich unter anderem um die Regelung ihres Testaments: "Es war eine schwere Zeit." Der TV-Star sprach mit Michael offen über ihre Wünsche und schrieb zudem Briefe für ihre drei Kinder, Holly, Tilly und Chester, die sie aus ihrer früheren Ehe mit Matthew Robertson hat. Dank ihres vertrauenswürdigen medizinischen Teams, insbesondere Neurochirurg Kevin O'Neill, verlief die Operation erfolgreich. Dennoch blickt sie mit Demut zurück und zeigt sich dankbar für das bisherige Leben: "Ich habe alles erlebt: echte Liebe, echten Schmerz – es war ein unglaubliches Leben."

In den letzten Jahren hat Davina stets über ihre gesundheitlichen und persönlichen Herausforderungen gesprochen und dabei immer wieder ihre Ehrlichkeit und Stärke bewiesen. Indem sie offen über ihre Erkrankung spricht, macht sie deutlich, wie essenziell ernst genommene Vorsorge ist. Getragen von ihrer Lebensfreude und dem Rückhalt ihrer Familie blickt die Moderatorin zuversichtlich nach vorn. "Als ich davon erfahren habe, war ich sehr wütend, aber ich habe das hinter mir gelassen und fühle mich jetzt viel positiver", erinnerte sich die "The Masked Singer"-Jurorin laut Daily Mail. Mit Michael fand sie den Partner, der ihr auch in schweren Zeiten zur Seite steht.

Getty Images Davina McCall, Moderatorin

Getty Images Davina McCall und Michael Douglas bei den Brit Awards 2025 in London

Getty Images Bei den NTA’s 2025 in London: Davina McCall auf dem roten Teppich