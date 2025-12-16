Ehe-Aus: So begann die Liebe von Patrice und Daniel Aminati

Als sich Patrice und Daniel Aminati (52) vor wenigen Wochen offiziell getrennt haben, schien für viele Fans ein modernes Märchen zu zerbrechen – dabei begann ihre Liebe einst genau wie eines. Kennengelernt hatten sich die beiden vor rund sieben Jahren über Instagram: Daniel entdeckte das Profil der damals noch unbekannteren Musikerin, sah ihre Klavier-Videos und schrieb sie kurzerhand an, wie die beiden einst der Bild erzählten. Patrice reagierte zunächst gar nicht, ließ die Nachricht des Moderators einfach liegen. Erst nach einiger Zeit antwortete sie – der Start einer Liebesgeschichte, die sie 2022 an ihrem Geburtstag mit einer Hochzeit in kleinem Kreis krönten und im selben Jahr mit der Geburt ihrer Tochter Charly Malika krönten.

Ihr erstes Treffen führte die beiden in die malerische Kulisse von Barcelona, einer Stadt, die für sie immer ein besonderer Ort bleiben sollte. Es war dort, wo ihre Beziehung begann und wo sie sich Jahre später vor der ersten Infusionstherapie wieder Stärke zusprachen. Daniel war damals überzeugt, in ihr die zukünftige Partnerin an seiner Seite gefunden zu haben. Für Patrice war von Anfang an klar: "Er ist der Mann meines Lebens."

Doch das Schicksal hatte andere Pläne für das Paar. Patrice kämpft seit zwei Jahren unermüdlich gegen ihre Krankheit, was sie und Daniel enger zusammengeschweißt hatte – bis zur Trennung im September dieses Jahres. In der Vergangenheit gab Patrice Einblicke in ihre Beziehung und sprach immer wieder davon, wie wichtig ihr Daniel in schwierigen Momenten war. Doch trotz der Unterstützung ihres Partners trug sie auch große seelische Lasten, die wohl letztlich zur Trennung führten.

Anzeige Anzeige

Instagram / patrice.eva Daniel und Patrice Aminati

Anzeige Anzeige

Instagram / danielaminati Charly Malika, Daniel und Patrice Aminati im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati, 2025

Anzeige