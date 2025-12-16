Daniel Aminati meldet sich erstmals nach Liebes-Aus zu Wort

Patrice und Daniel Aminati (52) gehen getrennte Wege – und nun hat sich erstmals auch Daniel selbst ausführlich zu dem Liebes-Aus geäußert. Auf Instagram teilt der Moderator ein gemeinsames Foto mit Patrice und beginnt seinen langen und zugleich emotionalen Text mit den Worten: "In guten wie in schlechten Zeiten. Das war und ist für mich nicht nur ein daher gesagtes Lippenbekenntnis. Gerade in den letzten Jahren während der schweren Krebserkrankung von Patrice habe ich alles Menschenmögliche gemacht, um uns als Familie zu tragen, um da zu sein, um uns zu schützen, habe mein eigenes Leben komplett hinten angestellt. Selbstverständlich. Ich würde es jederzeit wieder so tun."

Zugleich macht er deutlich, wie erleichtert er darüber ist, dass Patrice die lebensbedrohliche Phase offenbar überstanden hat: Er sei dankbar, dass seine Frau lebe und ihre gemeinsame Tochter Charly eine liebende Mutter habe. Die intensiven Therapien, Medikamente und Gehirnbestrahlungen hätten bei Patrice jedoch tiefe Spuren hinterlassen, schreibt Daniel weiter. "Es steht mir fern, sie zu verurteilen, weil sie jetzt einen anderen Weg gehen möchte", schreibt Daniel und fügt hinzu: "Ich wünsche ihr bei diesem neuen Abschnitt alles erdenklich Gute und werde sie auch weiterhin unterstützen, wo ich nur kann."

Abseits der nüchternen Fakten zur Trennung lässt der Moderator in seinem Text vor allem eines durchscheinen: Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit als Paar und Eltern. Das größte Geschenk sei für ihn die gemeinsame Tochter Charly, die die beiden auch nach dem Liebes-Aus weiter verbinden wird. Die Familie hatte in den vergangenen Jahren nicht nur mit der Öffentlichkeit, sondern auch mit der Belastung durch Krankheit und ständigen Klinikaufenthalten leben müssen. Daniel, der vielen Fernsehzuschauern vor allem aus Unterhaltungsshows und Fitnessprojekten bekannt ist, zeigte in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in sein Familienleben und wirkte dabei eng verbunden mit Patrice. Dass beide nun getrennte Wege gehen, ändert für ihn nach seinen Worten nichts daran, dass er die gemeinsame Geschichte und die vielen schönen Momente mit seiner früheren Partnerin als wertvollen Teil seines Lebens betrachtet.

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati, 2025

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati, Januar 2025

Instagram / danielaminati Charly, Patrice und Daniel Aminati, September 2025