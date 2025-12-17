Diese Strafe droht Nick Reiner im Fall des Mordes der Eltern

Nick Reiner (32) setzt im Kampf um seine Freiheit auf einen großen Namen: Alan Jackson. Der prominente Strafverteidiger steht seit heute in Los Angeles für den 32-Jährigen bereit, nachdem Nick wegen des Verdachts, seine Eltern Rob Reiner (†78) und Michele Singer Reiner getötet zu haben, in Haft sitzt. Die Eheleute wurden am 14. Dezember in ihrem Haus in Brentwood mit Stichverletzungen gefunden, Nick wurde kurz darauf festgenommen. Bei der ersten Anhörung war er nicht "medizinisch freigegeben" und fehlte im Gerichtssaal. Heute könnte er bei der Anhörung erstmals persönlich erscheinen – und Alan will wissen, womit sein Mandant konkret konfrontiert wird.

Denn noch immer ist nicht jedes Detail des Verfahrens schwarz auf weiß. Jackson erklärte laut US Magazine, dass zu Beginn kein offizielles Anklageschriftdokument im Gericht vorlag. Unterdessen hat der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles angekündigt, zwei Fälle von Mord ersten Grades mit dem besonderen Umstand Mehrfachmord zu verfolgen: Ein Vorwurf, der in Kalifornien im Schuldspruch-Fall 25 Jahre bis lebenslang bedeuten kann, in besonders schweren Konstellationen sogar die Höchststrafe.

Mit Alan hat Nick einen Verteidiger an seiner Seite, der sich in aufsehenerregenden Prozessen bewegt wie andere auf dem roten Teppich. Der Anwalt vertrat bereits Harvey Weinstein (73) und Kevin Spacey (66) und war zuletzt Teil des Teams um Karen Read. In diesem Fall sprach die Jury die Angeklagte vom Vorwurf des Mordes frei. Übrig blieb eine Verurteilung wegen Trunkenheit am Steuer, die mit einem Jahr Bewährung endete. Nicks schwieriger Lebensweg stand früher immer wieder im Licht der Öffentlichkeit. Seine offenen Worte über Sucht und Zeiten der Obdachlosigkeit inspirierten den Film "Being Charlie", den er mitgeschrieben hat und den sein Vater Rob inszenierte.

Getty Images Rob Reiner mit Michele Singer und Nick Reiner bei Teen Vogue’s Back-to-School Saturday in Los Angeles, August 2013

Imago Verteidiger Alan Jackson

