Mit diesem "Sturm der Liebe"-Star war Kai Schumann zusammen

Kai Schumann (49), bekannt aus Serien wie "Doctor's Diary", war einst mit der Schauspielerin Susan Hoecke (44) liiert, bekannt aus Sturm der Liebe. Ihre Beziehung hielten sie jedoch größtenteils unter Verschluss und traten selten gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Kennengelernt haben sie sich vermutlich während der Dreharbeiten zum ARD-Film "Utta Danella – Wachgeküsst" im Sommer 2009. Nach über drei Jahren trennten sich die Schauspieler 2013 – auch diesen Schritt meisterten sie diskret, ohne großes öffentliches Aufsehen.

Heute ist Kai in einer glücklichen Beziehung mit Marva Schreiber, einer Ärztin für ästhetische Medizin. Die beiden lernten sich 2015 im Urlaub auf Ibiza kennen und machten ihre Liebe im Jahr darauf öffentlich. Als Patchworkfamilie leben sie zusammen mit Kais Sohn Bela aus einer früheren Ehe sowie Marvas Sohn Jermaine und Pflegetochter Taylor. Über Susans aktuelles Liebesleben ist dagegen wenig bekannt. Doch es wird gemunkelt, dass sie nach der Trennung von Kai Beziehungen zu Musiker Clueso (45) und sogar Hollywoodstar Jude Law (52) gehabt haben soll.

Susan Hoecke, die auch in Serien wie "Verliebt in Berlin" und "SOKO Stuttgart" zu sehen war, begann ihre Karriere als Miss World Germany im Jahr 2000. Trotz ihrer Karriere und der öffentlichen Aufmerksamkeit gelang es ihr, ihr Privatleben aus dem Rampenlicht zu halten. Kai Schumann hingegen genießt weiterhin Erfolg in der Schauspielwelt und wurde zuletzt im ARD-Spielfilm "Zwei Frauen für alle Felle: Väter und Töchter" gesehen.

Imago Kai Schumann im Juni 2025

Imago Susan Hoecke im Juli 2025

RTL / Reiner Bajo Szene aus "Doctor's Diary"