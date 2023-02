Männerfinale: Dieser Star gewinnt "Das große Promibacken"!

Bei Das große Promibacken ging es heute wieder einmal um alles! Für Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt (42) hat es sich vergangene Woche ausgebacken. In der heutigen Episode kämpften die verbliebenen Hobby-Bäcker Schauspieler Kai Schumann (46), Turner Philipp Boy (35) und Moderator Jochen Schropp (44) um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro Siegprämie für einen guten Zweck. Doch für wen hat es am Ende gereicht? Dieser Star gewinnt "Das große Promibacken" 2023!

Im großen Showdown mussten die Stars noch einmal tief in die Backkiste greifen und eine außergewöhnliche Kreation zaubern. Die Aufgabe für die Endrunde lautete "Finaler Höhenflug". Ihre Torten sollten somit eine gewisse Leichtigkeit mittels eines Ballon-Konzepts mitbringen – eine echte Herausforderung für die Finalisten Jochen, Kai und Philipp, die es allesamt in die Endrunde schafften. Schlussendlich konnte aber nur einer den Gewinn nach Hause holen: Kai schnappte sich den Sieg und den Titel "Der beste prominente Bäcker" 2023! Die Siegprämie wolle er an einen Verein spenden, welcher in den Townships von Südafrika Erzieher ausbildet.

Der Doctor's Diary-Star führte nach der zweiten Aufgabe bereits mit einer Gesamtpunktzahl von 38! Mit jeweils 32,5 Punkten zogen auch Jochen und Philipp aufgrund ihres Gleichstandes in die Endrunde ein, konnten sich am Ende jedoch nicht gegen Kai durchsetzen.

Sat.1 Kai Schumann bei "Das große Promibacken" 2023

Sat.1 Philipp Boy bei "Das große Promibacken" 2023

SAT.1 / Claudius Pflug Jochen Schropp bei "Das große Promibacken"

