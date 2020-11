Die MS Amadea sticht endlich wieder in See! Seit Ostern müssen die Fans mittlerweile auf neue Folgen der beliebten ZDF-Produktion warten. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage mussten die Dreharbeiten mit Neu-Kapitän Max Parger, gespielt von Schlagerstar Florian Silbereisen (39), unterbrochen werden. Im Sommer gab es dann aber gute Nachrichten: Die Crew darf endlich neue Schiffsszenen drehen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag soll die nächste Folge ausgestrahlt werden: Anlässlich der entsprechenden Kapstadt-Reise sind unter anderem Stars wie Motsi Mabuse (39), Joko Winterscheidt (41) und "Denver-Clan"-Ikone Linda Evans (77) an Bord der Kultserie.

Schon vor rund einem Jahr durften sich die Zuschauer über einen kurzen Auftritt von Fernseh-Scherzkeks Joko freuen. Er schlüpfte in der Rolle des Moritz Parger – der Bruder des Kapitäns. Während die US-amerikanische Schauspielerin Linda Evans sich wohl selbst verkörpert, spielt die Let's Dance-Jurorin die Figur der Malaika Balewa. Doch mit dem Trio ist die Promi-Besetzung der Weihnachtsfolge noch längst nicht komplett. Auch Sturm der Liebe-Darstellerin Sarah Elena Timpe (35) und Doctor's Diary-Hottie Kai Schumann (44) sind Teil des Casts.

Einer wird allerdings – wie schon zuletzt – nicht mehr an Bord sein: Kult-Talkmaster Harald Schmidt (63) als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle. In der Osterfolge fehlte der Kabarettist bereits, weil er Dreharbeiten für ein anderes Projekt hatte.

