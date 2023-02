"Das Große Promibacken"-Halbfinale: Dieser Star fliegt raus!

Im Das große Promibacken-Halbfinale wurden wieder die leckersten Kreationen gezaubert. In der vergangenen Woche hatte die Schauspielerin Caroline Beil (56) ihre Kochschürze abgeben müssen, während Jochen Schropp (44) sich zum wiederholten Mal die rote Schürze schnappen konnte. In der heutigen Episode kämpften die verbleibenden Hobby-Bäcker nun um die begehrten Plätze für das Finale. Für diesen Promi hat es sich heute ausgebacken!

In der ersten Runde konnten die Kandidaten mit ihren Bananenbrot-Rezepten ordentlich abräumen. Das war bei der technischen Prüfung allerdings anders. Sabrina Mockenhaupts (42) Leipziger Lerchen waren zu lange im Backofen und bekamen nur 13,5 Punkte. Besser lief es wieder für Jochen Schropp, der die meisten Punkte der Woche erzielen konnte. Mit 49 Punkten war er aber nur drei Punkte vor Kai Schumann (46). Sabrina konnte leider am wenigsten punkten. Auch wenn Juror Christian Hümbs ihre "Go for Gold"-Torte der letzten Prüfung "phänomenal" fand, reichte es für die Sportlerin letztendlich nicht für den Einzug ins Finale.

Trotzdem freute sich die Ausgeschiedene für ihre Mitstreiter: "Ein Männerfinale! Ist doch geil", jubelte sie begeistert. In der kommenden Woche werden Jochen Schropp, Philipp Boy (35) und Kai Schumann um den Titel des besten Promi-Bäckers kämpfen. Dabei darf der Moderator Jochen schon zum dritten Mal mit der roten Schürze an den Backofen treten. Wer wird sich wohl die Krone holen können? Stimmt ab!

SAT.1 / Claudius Pflug Die Kandidaten von "Das große Promibacken" 2023

SAT.1 / Claudius Pflug Jochen Schropp bei "Das große Promibacken"

© SAT.1 / Claudius Pflug Der Goldene Cupcake von "Das große Promibacken", Staffel 7 - 2023.

