Jeffrey Epstein scherzte über Verkauf einer Frau an Trump

Ein kurioses Geburtstagsbuch von Jeffrey Epstein (†66) sorgt aktuell für Gesprächsstoff. Das Buch, das dem Unternehmer angeblich zu seinem 50. Geburtstag überreicht wurde und nun in den Händen des Kongresses ist, enthält zahlreiche skurrile Einträge. TMZ veröffentlichte nun den Eintrag des Geschäftsmanns Joel Pashcow, eines langjährigen Mitglieds von Mar-a-Lago. In diesem Schreiben wird humorvoll angedeutet, Jeffrey habe eine sogenannte "vollständig abgeschriebene" Frau für 22.500 Dollar an Donald Trump (79) verkauft. Das Foto im Buch zeigt Jeffrey sowie zwei weitere Männer und eine Frau mit einem überdimensionierten Scheck. Die Identität der Frau bleibt ein Geheimnis, ihr Name und ihr Gesicht sind auf dem Bild geschwärzt.

Neben der geschmacklosen Nachricht von Joel enthält das Buch angeblich auch einen Eintrag vom amtierenden US-Präsidenten selbst. Der Brief besteht aus mehreren getippten Zeilen und enthält eine Zeichnung einer nackten Frau. Die Signatur, die den Namen "Donald" in Form von Schamhaaren auf der Zeichnung zeigt, ist unverkennbar und umstritten. Donald soll laut TMZ an Jeffrey geschrieben haben: "Ein Freund ist etwas Wunderbares. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag – und möge jeder Tag ein weiteres wunderbares Geheimnis sein." Diese Nachrichten werfen ein neues Licht auf die Verbindungen innerhalb dieses illustren Personenkreises.

Jeffrey, der berüchtigte Unternehmer, ist mittlerweile verstorben, doch die Enthüllungen um sein Leben und seine Verbindungen sorgen weiterhin für Unruhe. Die Beziehungen zwischen Jeffrey und Donald waren lange Zeit Gegenstand von Spekulationen und sorgen auch heute noch für Diskussionen. Während über Jeffreys Einfluss viel spekuliert wird, werden Details aus seinem persönlichen Umfeld besonders aufmerksam verfolgt. Die Frage, inwiefern Donald tatsächlich in diese dubiosen Geschichten verwickelt war, bleibt für viele eine brisante Angelegenheit.

Collage: Jeffrey Epstein und Donald Trump

Donald Trump im Mai 2025 im Oval Office

Jeffrey Epstein im Juni 2008