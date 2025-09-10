Prinz Andrew ließ Epstein-Assistentin auf Königsthron sitzen

Neue Enthüllungen aus dem sogenannten "Geburtstagsbuch" von Jeffrey Epstein (†66) werfen erneut einen Schatten auf Prinz Andrew (65). Wie eine von Jeffreys Assistentinnen laut The Sun in den kürzlich veröffentlichten Aufzeichnungen behauptet, habe sie den britischen Royal getroffen und sogar private Bereiche des Buckingham Palace betreten. Dabei habe sie sogar auf dem Thron von Königin Elizabeth II. (†96) Platz nehmen dürfen.

In den Aufzeichnungen stellt die Frau – deren Name in den Aufzeichnungen geschwärzt wurde – dar, wie sie von Jeffrey um die Welt geflogen wurde und hochkarätige Bekanntschaften machte. Sie will unter anderem Bill Clinton (79), Donald Trump (79), Naomi Campbell (55) und sogar Michael Jackson (†50) getroffen haben. Außerdem beschreibt sie Schauplätze voller Luxus und opulente Erlebnisse, etwa Fallschirmspringen und den Besuch einer Victoria’s-Secret-Modenschau. Ihre Aussagen weisen Ähnlichkeiten zu Berichten anderer Frauen auf, die Jeffrey in sein Umfeld lockte. Ihre Erlebnisse im Buckingham Palace werfen Fragen auf, inwiefern Prinz Andrew in Jeffreys Netzwerk involviert gewesen sein könnte.

Andrew stand bereits mehrfach wegen seiner Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter in der Kritik. Besonders der Fall von Virginia Giuffre bekam Aufmerksamkeit: Sie hatte den Prinzen beschuldigt, sie zu intimen Begegnungen gezwungen zu haben. Obwohl ein Foto ein Treffen von Andrew und Virginia belegt, bestreitet der Royal bis heute, sie je getroffen zu haben. Diese Anschuldigungen hatten Andrew bereits dazu gezwungen, seine royalen Pflichten niederzulegen und sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Die neuen Behauptungen dürften das ohnehin schon schwer belastete Image von Andrew zusätzlich beeinträchtigen.

Getty Images Queen Elizabeth II. mit weiteren Mitgliedern des englischen Königshauses

Getty Images, Getty Images Prinz Andrew und Jeffrey Epstein

