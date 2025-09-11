Hanna Sökeland und "Princess Charming"-Girl sind wohl liiert

Hanna Sökeland sorgt derzeit auf Instagram für ordentlich Gesprächsstoff! Die ehemalige Princess Charming veröffentlicht zusammen mit Chantal-Jale – die Teil des diesjährigen "Princess Charming"-Casts war und um das Herz von Vanessa Borck (28) buhlte – ein Video, das ihre Fans in Aufruhr versetzt. In dem Clip knutschen die beiden Frauen leidenschaftlich herum, während sie sich zwischenzeitlich verliebt in die Augen schauen. Die Szenen kommentieren sie lediglich mit einem rosafarbenen Herz, doch für die Fans ist klar: Hanna und Chantal sind zusammen! Wer ganz aufmerksam hinschaut, kann zudem erkennen, dass Hanna Chantal-Jale offenbar ein "Ich liebe dich" entgegnet.

Bereits kurz vor der Veröffentlichung des Videos sorgte Hanna in ihrer Story für Spannung. Sie versprach ihren Fans, dass sie mit "großen Neuigkeiten" aufwarten würde. Mit dem geposteten Kuss-Video scheinen diese jetzt gelüftet zu sein. Die Fans feiern das Video und freuen sich für das mutmaßliche Paar. "Oh mein Gott, Girl! Alles Glück der Welt für euch", "Ah, nur das Beste für euch" und "Oh mein Gott, ihr habt das Beste verdient", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren.

Noch vor einiger Zeit sah die Liebessituation bei Chantal-Jale ganz anders aus. Damals sorgte die Kandidatin mit Mitstreiterin Alia für romantische Momente bei "Princess Charming". Nach einer Knutschnacht entschieden sich die beiden, die Show gemeinsam zu verlassen und sich ohne Kameras kennenzulernen. Im "Aftershow – der Reality-TV-Podcast" stellte Chantal-Jale aber klar: "Wir haben uns nach der Show kennengelernt, aber ich muss sagen, wir sind kein Paar, wir sind nicht zusammen gewesen. Es hat nicht geklappt."

Instagram / hannasoekeland Hanna Sökeland im April 2024

Instagram / hannasoekeland Chantal-Jale und Hanna Sökeland, September 2025

RTL / Fine Lohmann Chantal-Jale, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025

