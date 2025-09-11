Sommerhaus-Fluch? Diese Ex-Kandidaten sind kein Paar mehr

Es scheint wie ein Fluch zu sein: Immer wieder scheitern Paare nach ihrer Teilnahme an der Reality-Show Das Sommerhaus der Stars. Jüngste Beispiele sind Maurice Dziwak (27) und Ricarda Raatz (33), die sich bereits vor der TV-Ausstrahlung trennten, sowie Walentina Doronina (25), die nach monatelangen Krisen ein endgültiges Beziehungs-Aus mit Verlobtem Can Kaplan bekanntgab. Auch Vanessa Mariposa (32) und Diogo Sangre (30) gehören zu den gescheiterten Paaren, nachdem Vanessa öffentlich erklärt hatte, Diogo habe sie betrogen. Die Liste der gescheiterten Beziehungen aus diesem Format wird immer länger.

Schon in Staffel 7 der Show sorgte das Format für reichlich Drama und Streitigkeiten. Doch nicht nur die Spannungen und Herausforderungen vor laufenden Kameras setzen den Beziehungen schwer zu. Auch danach zerbrechen viele Paare, wie etwa Serkan Yavuz (32) und Samira Klampfl (31), obwohl sie Eltern von zwei gemeinsamen Kindern sind. Weitere Trennungen erschütterten Fans ebenso: so etwa das einstige Power-Couple Marco Cerullo (36) und Christina Grass (37). Während einige Trennungen, wie bei Maurice und Ricarda, schnell besiegelt wurden, gingen andere in einen Rosenkrieg über.

Das einzigartige Konzept des Formats hat schon unzählige Beziehungen auf die Probe gestellt. Persönliche Unstimmigkeiten, öffentlich ausgetragene Konflikte und die enorme mediale Aufmerksamkeit sind eine Kombination, die oft zur Belastungsprobe wird. Bereits in früheren Staffeln zeigten ähnliche Entwicklungen, wie schwierig es ist, den Alltag im Haus zu meistern. Aktuell läuft die Jubiläumsstaffel – die zehnte Staffel – auf RTL+. Start im TV ist der 16. September, aber bereits zum Auftakt kriselt es zwischen Edda und Micha sehr. Die Herausforderungen und Spannungen lassen viele Paare emotional aneinandergeraten – ob von Anfang an, wie bei aktuellen Konstellationen, oder schleichend nach der Rückkehr in die Realität. So bleibt der Sommerhaus-Fluch ein fester Bestandteil der Show und scheinbar unbezwingbar.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz und Maurice Dziwak, Reality-TV-Stars

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Grass, Realitystars

