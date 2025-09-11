"Passiert bei Essstörungen": Olli Pocher stichelt gegen Romi

Oliver Pocher (47) hat mit einem Kommentar in seiner Instagram-Story erneut für Diskussionen gesorgt. Der Comedian teilte ein Bild von Christian Wolf (30), dem Partner von Ex-GNTM-Model Romina Palm (26), das ihren Abnehmerfolg nach der Geburt ihres Kindes dokumentiert. Auf dem Bild steht ein sarkastischer Hinweis, dass Christian Romina angeblich zum Abnehmen gezwungen habe. Dazu schaltete sich Oliver mit den Worten ein: "Passiert ja bei Essstörungen von alleine! Top Ergebnis."

Christian hatte vor Kurzem stolz mehrere Fotos von Rominas Fortschritten gepostet und betont, wie hart sie an sich gearbeitet habe. Das sarkastische Statement auf einem der Bilder war offenbar eine Reaktion auf Hate-Kommentare, die dem Paar unterstellt hatten, Romina werde von Christian zu viel Druck gemacht. Dabei war Rominas Partner laut ihr maßgeblich an ihrer Genesung beteiligt und unterstützte sie, aus ihrer einstigen Essstörung herauszukommen. Dass Oliver diesen sensiblen Teil ihrer Vergangenheit für seinen Kommentar verwendete, hat viele Nutzer verstimmt. Kritische Stimmen werfen ihm vor, zu weit gegangen zu sein.

Schon vor einem Jahr hatte Romina in einer Social-Media-Fragerunde zum Thema Essstörung offen eingeräumt: "Ich glaube, dass Wunden beziehungsweise leise Gedanken immer bleiben werden." Trotzdem berichtete das Model damals voller Zuversicht: "Was das Thema betrifft, ging es mir noch nie besser als die letzten Monate. Ich fühle mich frei, ich fühle mich fit und ich fühle mich wohl!" Wichtig für diesen Fortschritt war ihrer Meinung nach besonders die Unterstützung von Christian, wie sie ausdrücklich klarstellte: Er setzte sie auf eine neue Diät.

Collage: Instagram / oliverpocher, Instagram / rominapalm Collage: Oliver Pocher und Romina Palm

Instagram / rominapalm Romina Palm posiert für Vorher-Nachher-Bilder

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im September 2025

