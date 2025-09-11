Nina Dobrev und Shaun White trennen sich nach fünf Jahren

Nach fünf gemeinsamen Jahren ist die Beziehung von Shaun White (39) und Nina Dobrev (36) beendet. Der ehemalige Snowboard-Profi und die Vampire Diaries-Bekanntheit haben sich nicht nur getrennt, sondern auch ihre Verlobung gelöst. Wie eine Quelle gegenüber People verrät, sei die Entscheidung einvernehmlich gewesen: "Es war eine gemeinsame Entscheidung, und keine einfache, aber sie wurde mit Liebe und tiefem Respekt füreinander getroffen." Offizielle Statements der beiden Stars gibt es bislang nicht.

Zuletzt wurden sie am 31. August dieses Jahres in Los Angeles zusammen gesehen, als sie Hand in Hand Erledigungen machten. Doch nur wenige Tage später erschien Nina bei der Premiere des Films "Eternity" ohne ihren beeindruckenden Verlobungsring, einem 5-Karat-Diamanten. Das Paar hatte eine bewegte gemeinsame Zeit: Es lernte sich 2019 auf einem Event in Florida kennen und verliebte sich kurz darauf. Während der Corona-Pandemie lebten sie zusammen und teilten viele Einblicke in ihr Leben auf Social Media.

Vor wenigen Monaten klangen die Pläne der beiden noch völlig anders. Shaun schwärmte damals gegenüber People: "Es ist einfach eine lustige Planungsphase im Leben. Es macht Spaß, jemanden zu haben, mit dem man all das planen kann." Die Schauspielerin zeigte sich ebenfalls begeistert und betonte, wie positiv sich ihre Beziehung auf ihren Alltag auswirkte. Gemeinsam suchte das Paar noch nach dem passenden Hochzeitsplaner und ließ sich von Familie und Freunden inspirieren.

Instagram / nina Schauspielerin Nina Dobrev und Sportler Shaun White

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White, Instagram Post, Februar 2023

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White im September 2024