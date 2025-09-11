Premiere abgesagt: Ian McKellen wurde das Fliegen verboten

Sir Ian McKellen (86) sorgte bei seinen Fans für Sorge: Der Schauspieler hätte beim Filmfestival in Toronto vor wenigen Tagen an der Seite seiner Co-Stars die Premiere seines Films "The Christophers" feiern sollen. Jedoch konnte er nicht bei dem Event erscheinen, da ihm von seinen Ärzten abgeraten wurde, zu fliegen. Laut dem Magazin The Sun wurde stattdessen ein vorher aufgenommenes Video von ihm auf den großen Screens des Festivals abgespielt, in dem er sich persönlich für seine Abwesenheit entschuldigt. Jedoch respektiert er die Meinung seiner Ärzte und "Vorsicht sei besser als Nachsicht". Die genauen Gründe für das Flugverbot verriet er jedoch nicht.

Dass Ian in den vergangenen Monaten überhaupt vor der Kamera stand, um den Film zu drehen, kam für seine Fans ziemlich überraschend. Im Juni des vergangenen Jahres erlebte der Film- und Bühnenstar einen echten Schrecken: Während einer Theatervorstellung, für die Ian auf der Bühne in London stand, stolperte und stürzte er. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er eigentlich eine längere Pause einlegen wollte. Noch im September verriet er in der Radioshow "Greatest Hits Radio Drivetime", dass er ein Jahr lang nicht mehr auf der Bühne stehen wolle. Die Arbeit vor der Kamera scheint er in dieses Versprechen nicht miteinbezogen zu haben.

Ian hat im Laufe seiner Karriere in zahlreichen prestigeträchtigen Projekten sowohl auf der Bühne als auch im Film bewiesen, dass er ein Meister seines Handwerks ist. Neben den "Der Herr der Ringe"-Filmen blieb er etwa durch seine Rolle als Magneto in den "X-Men"-Filmen einem breiten Publikum im Gedächtnis. Doch besonders bemerkenswert an seiner Persönlichkeit ist sein Engagement abseits der Kamera: Ian setzt sich seit Jahrzehnten für die LGBTQ+-Community ein und wurde zu einer bedeutenden Stimme für Gleichberechtigung und Toleranz.

