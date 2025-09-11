Scott Wolfs Noch-Ehefrau wurde wieder aus Reha entlassen

Kelley Wolf hat die Rehabilitationsklinik verlassen, in die sie sich am vergangenen Wochenende begeben hatte. Quellen von People berichten, dass die Noch-Ehefrau von Schauspieler Scott Wolf (57) derzeit in einem Hotel untergekommen ist. Die ehemalige Reality-TV-Darstellerin sieht sich aktuell schweren Vorwürfen ausgesetzt, darunter Elektrobelästigung und die nicht genehmigte Veröffentlichung persönlicher Daten. All diese Vorfälle stehen im Zusammenhang mit der turbulenten Scheidung von Scott, die seit Juni läuft. Ein Gericht hatte Kelley bereits Anfang August verboten, Kontakt zu ihrem Ex-Mann und den drei gemeinsamen Kindern aufzunehmen.

Die Spannungen zwischen den beiden eskalierten offenbar, als Kelley Berichten zufolge Scotts private Telefonnummer auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte. Neben den gerichtlichen Auflagen, die ihr den Kontakt mit ihrer Familie verwehren, sah sie sich auch dazu verpflichtet, sich entweder ambulant oder stationär behandeln zu lassen. Nach nur wenigen Tagen Behandlungszeit scheint sie die Klinik nun aber wieder verlassen zu haben. Scott seinerseits beantragte während der eskalierenden Scheidung ein zweites gerichtliches Kontaktverbot, nachdem er vermehrt Belästigungen durch seine Noch-Ehefrau gemeldet hatte.

Kelley Wolf erlangte in den 2000er Jahren durch ihr Mitwirken in der Reality-Show "The Real World: New Orleans" Bekanntheit und arbeitete später als Mental-Health-Expertin. Die Probleme, die jetzt ans Licht gekommen sind, überraschen viele, da sie in der Vergangenheit selbst betont anderen Menschen Hilfe in schwierigen Lebenssituationen anbot. Scott Wolf, vor allem durch seine Rolle in der Serie "Party of Five" bekannt, und Kelley waren seit 2004 verheiratet. Jenseits der öffentlichen Dramen hoffen Beobachter, dass sich die Situation für beide Parteien – und auch für ihre Kinder – in naher Zukunft beruhigen wird.

Getty Images Schauspieler Scott Wolf und seine Ex Kelley, Januar 2023

Getty Images Scott Wolf posiert

Getty Images Scott und Kelley Wolf, Oktober 2007

