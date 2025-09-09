So gratulierten Trump & Co. einst Epstein zum Geburtstag

Ein kürzlich veröffentlichtes Geburtstagsbuch hat einige unerwartete Glückwünsche für Jeffrey Epstein (†66) enthüllt, darunter Briefe von Präsident Donald Trump (79) und dem ehemaligen Präsidenten Bill Clinton (79). Dieses Buch wurde von Ghislaine Maxwell (63) anlässlich von Jeffreys 50. Geburtstag zusammengestellt. Die Enthüllungen umfassen nicht nur Donalds und Bills Nachrichten, sondern auch Beiträge von anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Diese Briefe standen im Mittelpunkt einer Veröffentlichung des Wall Street Journals, die für reichlich Aufsehen sorgte.

Zu den ungewöhnlichen Beiträgen im Geburtstagsbuch gehört ein Brief von Lex Werner, einem Milliardär, der sein Vermögen im Einzelhandel machte. Lex' Nachricht beinhaltete eine Skizze von zwei Brüsten und enthielt einen merkwürdigen Kommentar, dass er Jeffrey das geben wolle, was dieser wollte. Ein weiteres kurioses Geschenk kommt von einem unbekannten Safari-Liebhaber, der Jeffrey Bilder von Löwen und Zebras schickte, die sich in der freien Natur paaren. Eine Sprecherin des Absenders sagte, dass sich der Naturfotograf nicht mehr an die Einreichung erinnern könne und regelmäßig Tierfotos veröffentlicht.

Bill, der sich aktuell mit den Vorwürfen über seine Besuche auf Jeffreys Anwesen auseinandersetzen muss, gestaltet seine Gratulation etwas weniger spektakulär, mit einem handschriftlichen Hinweis auf die Bewahrung der kindlichen Neugier und der Freundschaften in Jeffreys Leben. Der ehemalige US-Präsident wird nächstes Jahr vor einem Kontrollausschuss als "Hauptverdächtiger" in der Untersuchung der Verbindungen zu Jeffreys erscheinen müssen. Ob Bill tatsächlich vor dem Ausschuss aussagen wird, bleibt ungewiss, jedoch zeigt das Bekanntwerden der Briefe, dass die Verstrickungen mächtiger Persönlichkeiten in den Skandal noch lange nicht zu Ende analysiert sind.

Anzeige Anzeige

Getty Images US-Präsident Donald Trump im August 2025 in Washington

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Clinton, ehemaliger US-Präsident

Anzeige Anzeige

Palm Beach Sheriff's office/Zu/ActionPress Jeffrey Epstein, US-Milliardär