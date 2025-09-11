Vor elf Tagen waren Nina Dobrev und Shaun noch glücklich

Nina Dobrev (36) und Shaun White (39) sorgen für Spekulationen über eine mögliche Trennung. Über fünf Jahre waren die beiden ein Paar und krönten ihre Liebe sogar mit einer Verlobung. Erst vor elf Tagen, am 31. August 2025, wurden die Schauspielerin und der ehemalige Snowboard-Profi in Los Angeles händchenhaltend auf einem Wochenmarkt fotografiert, wo sie glücklich und verliebt wirkten. Doch bereits wenige Tage später, am 7. September, zeigte sich Nina erstmals ohne Shaun auf dem roten Teppich des "Toronto International Film Festival 2025" bei der Premiere ihres Films "Eternity". Auffallend war vor allem das Fehlen ihres markanten Verlobungsrings.

People berichtete kürzlich, dass die beiden Stars angeblich getrennte Wege gehen. Offizielle Bestätigungen oder persönliche Statements der beiden gibt es bislang nicht. Ein Insider verriet gegenüber dem Newsportal: "Es war eine gemeinsame Entscheidung, und keine einfache, aber sie wurde mit Liebe und tiefem Respekt füreinander getroffen." Trotz der harmonischen Auftritte bis zuletzt, wie etwa bei dem Marktbesuch in Los Angeles, wird nun darüber spekuliert, ob die Beziehung tatsächlich zu Ende ist und warum der Snowboarder Nina bei einem so wichtigen beruflichen Ereignis wie dem Festival nicht begleitet hat.

Noch vor rund einem halben Jahr klangen die Töne rund um ihre Beziehung ganz anders. Damals erklärte die Schauspielerin gegenüber E! News: "Wir genießen es gerade einfach, verlobt zu sein und in dieser Phase unseres Lebens zu sein, denn viele Menschen haben die Hälfte ihres Lebens einen Freund und die andere Hälfte einen Ehemann, aber die Verlobungszeit ist sehr kurz." Sie stellte klar, dass sie und der Sportler es nicht eilig mit der Hochzeitsplanung hätten und das Leben als Verlobte in vollen Zügen auskosten wollten.

gotpap/starmaxinc.com Shaun White und Nina Dobrev, August 2025

Getty Images Shaun White und Nina Dobrev im März 2025

Instagram / nina Shaun White und Nina Dobrev, Januar 2025