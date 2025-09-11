Im Jannik-Drama: Leroy Leone und Yeliz Koc schließen Frieden

Nachdem es bei der Prominent getrennt-Reunion um Jannik Kontalis (29) zu neuen Spekulationen gekommen war, gibt es jetzt Neuigkeiten. Janniks Ex-Freundin, Reality-TV-Star Yeliz Koc (31), hatte behauptet, dass der Comedian Leroy Leone (36), während sie im Dschungelcamp war, eine Affäre mit Jannik hatte. Leroy selbst betonte in seinen Instagram-Stories immer wieder, wie rückständig er diese Debatte um seine vermeintlichen Ex-Affären und Vorlieben findet. "Und ich werde erst leise sein, wenn die Wahrheit ausgesprochen wurde. Von der Person, die die Wahrheit am besten kennt", konstatierte er in seinem Statement. Überraschenderweise scheint das Verhältnis zwischen Yeliz und Leroy jedoch nicht belastet. Ganz im Gegenteil: Die beiden hatten wohl ein klärendes Gespräch.

In seiner Instagram-Story teilte Leroy die Details hierzu mit. "Ich hatte heute ein sehr, sehr schönes und aufschlussreiches Gespräch mit Yeliz. Wir konnten alles klären und es ist kein böses Blut zwischen uns", resümierte er öffentlich. Der Comedian betonte, dass ihm dieses Gespräch wichtig gewesen sei, um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Auch unterstrich er, dass viele Informationen, die im Umlauf seien, nicht der Wahrheit entsprächen. "Ich war ja auch nie sauer auf sie. Ich kann sie verstehen, es sind ja viele Dinge im Umlauf", fügte Leroy hinzu und machte klar, dass es keine Fehde zwischen ihm und der Reality-TV-Beauty gebe. Vonseiten vieler Social-Media-User sehe das allerdings anders aus: "Und während alle von einer Jannik-Show sprechen, vergesst ihr, dass ich die Bühne bin, auf der ihr gerade tanzt", stellte er unter anderem Verfasser von Hasskommentaren an den Pranger.

Leroy Leone, der einer breiten Öffentlichkeit vor allem 2020 mit der Rolle Marc in der RTL‑II‑Serie Berlin - Tag & Nacht bekannt wurde, setzt offenbar nicht auf Konflikte, sondern auf Klärung. Sein entspanntes Verhältnis zu Yeliz, trotz der turbulenten Ereignisse der letzten Zeit, zeigt, dass für ihn – und das im Hagel von Hasskommentaren – vor allem das Zwischenmenschliche im Fokus steht. Yeliz polarisiert derzeit unter anderem mit ihrer Rolle in der Geschichte um ihren straffälligen Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht (33), mit dem sie ihre gemeinsame Tochter großzieht. Die hitzige Debatte rund um Jannik Kontalis, in der auch immer wieder der Name Bill Kaulitz (36) fällt, scheint die beiden nun nicht mehr nachhaltig zu beschäftigen.

