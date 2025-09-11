Influencerin Jennifer Saro fühlt sich im Leben "angekommen"

Jennifer Saros (29) Leben war in den vergangenen Jahren ziemlich turbulent. Auch in jüngster Vergangenheit hat die Influencerin einiges umgekrempelt und sogar einen Umzug in eine neue Stadt gewagt. Aktuell scheint aber alles ziemlich gut zu laufen. In einer Instagram-Fragerunde möchte ein Fan von ihr wissen, ob sie sich im Leben angekommen fühlt, worauf Jennifer antwortet: "Ja, ich bin genau da, wofür ich immer gearbeitet habe und was ich mir manifestiert habe."

2021 wird Jenny ungeplant schwanger – 2022 kommt ihr Sohn, den sie in der Öffentlichkeit Keksi nennt, auf die Welt. Ein Jahr später wird die alleinerziehende Mama Bachelorette und verliebt sich tatsächlich im Fernsehen. Mit dem Gewinner Fynn Lukas Kunz (28) zieht sie sogar zusammen. Anfang 2024 zerbricht ihre Beziehung. Kurz darauf geht Jennifer mit einem Schicksalsschlag an die Öffentlichkeit: Ihr Sohn leidet an einem seltenen Gendefekt, dem Prader-Willi-Syndrom. Von nun an ist sie nicht nur alleinerziehend, sondern auch eine pflegende Mama. In ihrer Rolle findet sie sich aber gut ein – Jenny wächst an ihren Aufgaben. Heute ist sie nicht nur erfolgreiche Influencerin und Unternehmerin, sondern auch wieder glücklich vergeben: Im Sommer 2024 macht sie ihre Beziehung mit Borussia-Dortmund-Torwart Alexander Meyer (34) öffentlich, zu dem sie vor wenigen Wochen gemeinsam mit Keksi gezogen ist.

Die Entscheidung, ihre Wahlheimat Berlin hinter sich zu lassen und nach Nordrhein-Westfalen umzuziehen, scheint die 29-Jährige keineswegs zu bereuen. Im Zuge des Instagram-Q&As verriet die einstige Reality-TV-Darstellerin auch, dass sie sich in ihrem neuen Zuhause "sehr wohl" fühlt. "Ich mag, dass es kleiner ist und ich einfach mal kurz einkaufen kann, ohne dass ich mindestens eine Stunde einrechnen muss", erklärt die ursprünglich aus Bayern Stammende.

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro, September 2025

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit Sohnemann Keksi

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi und ihrem Freund Alexander Meyer, Juni 2025