Laura Maria Rypa & Kids haben Traumhaus ohne Pietro bezogen

Laura Maria Rypa (29) hat einen großen Schritt gewagt und ist mit ihren beiden kleinen Söhnen, Leano Romeo und Amelio Elija, sowie den Familienhunden in ihr neues Traumhaus bei Köln gezogen. Der Umzug, der laut Informationen von Bild am Mittwoch in den frühen Morgenstunden begann, war der Start in ein neues Kapitel für die Influencerin. Ursprünglich hatte sie das Heim gemeinsam mit Pietro Lombardi (33) geplant, doch nach der Trennung der beiden Mitte August zieht Laura nun ohne den Sänger ein.

In den Tagen vor dem Umzug sei Pietro nach Informationen des Newsportals noch damit beschäftigt gewesen, persönliche Gegenstände aus dem vorherigen Mietshaus in Köln abzuholen. Der Sänger, der nun bei Freunden und Familie in Karlsruhe wohnt, legt großen Wert auf seine Vaterrolle und verbringt so viel Zeit wie möglich mit seinen Kindern. Trotz der Trennung Mitte August, die die ursprünglich gemeinsamen Pläne zum Traumhaus änderte, betonen beide, dass der Zusammenhalt für ihre Söhne oberste Priorität hat. Dies bestätigt auch ihr direktes Umfeld, das über die liebevolle Organisation des Elternpaares spricht.

Die Zeit seit der Trennung war nicht einfach für Laura, die sich vor dem Umzug übergangsweise bei ihren Eltern einquartierte, um Stabilität für ihre Söhne zu schaffen. Damals mussten die Hunde noch anderweitig untergebracht werden, was die Situation komplizierter machte. Nun scheint sie jedoch mit dem Bezug des neuen Zuhauses einen neuen Lebensabschnitt begonnen zu haben. Auf Social Media dokumentiert sie immer wieder die Fortschritte und den Alltag in ihrem neuen Heim – dabei bleibt sie engagiert, alles für das Wohl ihrer kleinen Familie zu tun.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihr Hund, August 2025

IMAGO / Horst Galuschka Pietro Lombari und Laura Maria Rypa, 2023