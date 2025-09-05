Donald Trump (79) hat sich erneut in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Der US-Präsident sprach eine klare Warnung an jene Politiker der US-Regierung aus, die eine Veröffentlichung der Akten des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) anstreben. Vor allem die Zusammenarbeit der republikanischen Abgeordneten mit Demokraten ist ihm dabei ein Dorn im Auge. Laut einem Statement des Weißen Hauses, veröffentlicht von CNN, würde Donald eine solche Zusammenarbeit als "feindselige Handlung gegenüber der Regierung" ansehen.

Im Zentrum der Kontroverse steht eine parteiübergreifende Initiative, die sich für vollständige Transparenz im Fall "Jeffrey Epstein" einsetzt. Grund dafür ist der Verdacht, dass politische Führer, möglicherweise der US-Präsident selbst, tiefer in den Skandal verwickelt sind, als bisher bekannt. Opfer von Jeffrey fordern inzwischen lautstark Aufklärung, um die Hinterleute der Verbrechen endgültig ans Licht zu bringen.

Donald, der bekannt für seine impulsive Art ist, stritt bisher vehement eine Verbindung zu Jeffrey ab. Bei einer Pressekonferenz bezeichnete er die jüngsten Vorgänge um den Fall "Jeffrey Epstein" laut CNN als "demokratischen Schwindel". Zuletzt hat der Ausschuss des US-Repräsentantenhauses zumindest Teile der Ermittlungsakten freigegeben.

Getty Images Fotografie von Donald Trump und Jeffrey Epstein an Busstation in London, 2025

Getty Images Donald Trump im Mai 2025 im Oval Office

Getty Images Ein Protest bei dem Prozess von Jeffrey Epstein in NYC im Juli 2019