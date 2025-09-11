Reese Witherspoon sendet Geburtstagsgrüße an Tochter Ava

Reese Witherspoon (49) hat den 26. Geburtstag ihrer Tochter Ava Phillippe (26) mit einer rührenden Hommage auf Instagram gefeiert. Die Schauspielerin teilte ein bezauberndes Foto der beiden, auf dem Mutter und Tochter strahlend in sommerlichen Blumenkleidern zu sehen sind. Dazu schrieb Reese: "Alles Gute zum 26., mein süßes Mädchen! Du hast mein Leben auf die schönste Weise verändert. Ich liebe dich", und unterstrich ihre Worte mit liebevollen Emojis. Ava, die in einem trägerlosen, floralen Satin-Kleid mit deutlich sichtbaren Tattoos beeindruckte, antwortete schlicht und innig: "Liebe dich, Mama".

Ava stammt aus Reese' Ehe mit Ryan Phillippe (51) und ist das älteste von drei Kindern der bekannten Schauspielerin. Neben Ava hat Reese noch Deacon (21) und ihren Sohn Tennessee (12), der aus ihrer zweiten Ehe mit Jim Toth (55) hervorging. Die 47-Jährige sprach in der Vergangenheit oft über ihre Herausforderungen und Freuden als junge Mutter: "Ich war 23 und hatte keine Unterstützung, als Ava geboren wurde. Das hat uns unglaublich eng zusammengeschweißt." Das enge Band zwischen Mutter und Tochter zeigt sich auch darin, dass Ava mittlerweile selbst in der Öffentlichkeit steht, als Model arbeitet und kürzlich gemeinsam mit ihrem Freund Dakota Brubaker ihr Red-Carpet-Debüt gab.

Reese hat nicht nur eine enge Beziehung zu Ava. Sie betont immer wieder, wie wichtig ihr alle ihre Kinder sind. Im Gespräch mit Medien erklärte die "Legally Blonde"-Darstellerin, dass ihre Rolle als Mutter den größten Teil ihres Lebens ausmacht. Sie wolle ihren Kindern mitgeben, dass es in Ordnung ist, anders zu sein: "Wenn du die Wahl hast, normal oder eigenartig zu sein, dann wähle immer eigenartig", sagte sie einmal. Diesen Wert möchte sie an ihre Kinder weitergeben - und diese scheinen ihn mit Stolz zu verkörpern.

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon mit ihrer Tochter Ava

Getty Images Ava Phillippe und Reese Witherspoon, Tochter und Mutter

Instagram / reesewitherspoon Ava Elizabeth Phillippe, Tennessee Toth, Reese Witherspoon und Deacon Philippe

