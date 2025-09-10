"Emmerdale"-Star Amy Walsh und Toby erwarten zweites Baby

Amy Walsh (38), bekannt aus der Serie "Emmerdale", und ihr Mann Toby-Alexander Smith, der in der britischen Serie "EastEnders" mitspielte, erwarten ihr zweites Kind. Die Schauspieler teilten die glückliche Nachricht auf Instagram und ließen ihre Fans wissen, dass das neue Familienmitglied im Jahr 2026 zur Welt kommen soll. Schon jetzt sind die beiden stolze Eltern der kleinen Bonnie, die 2022 geboren wurde. "Smith/Walsh Baby 2.0 kommt 2026", schrieben sie unter ihren Post.

Das Paar, das sich 2020 kennengelernt hat, erzählte offen von den Herausforderungen, Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen. Wie Mirror berichtet, gestand Amy, dass es gelegentlich eine richtige "Jonglieraufgabe" sei. "Es ist ein Kampf, aber auch das Schönste", so die Schauspielerin. Gemeinsam bewältigen sie jedoch auch hektische Zeiten als Team. Toby betont, dass sie schon immer gut harmoniert hätten und durch Tochter Bonnie noch enger zusammengewachsen seien. Die beiden verbindet nicht nur die Schauspielerei, sondern auch ihre Liebe zum Familienleben.

Die Liebesgeschichte der beiden ist filmreif: Sie lernten sich im Jahr 2019 durch eine Reihe von Zufällen im Publikum von "Strictly Come Dancing" kennen. Damals ahnte Amy nicht, dass dieser Abend ihr Leben verändern würde. Im Dezember 2021 durften sie sich über die Geburt ihres ersten Kindes freuen. Zwei Jahre später trat das Paar dann vor den Traualtar.

Instagram / amyvwalsh Amy Walsh und Toby-Alexander Smith

Instagram / amyvwalsh Amy Walsh und Toby-Alexander Smith mit ihrer Tochter Bonnie

Instagram / amyvwalsh Amy Walsh, Toby-Alexander Smith und ihre Tochter Bonnie