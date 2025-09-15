Abgeräumt: Das sind die Gewinner der Emmy Awards 2025

Die 77. Primetime Emmy Awards brachten gestern Abend Glanz und Glamour nach Los Angeles. Der Preis für die beste Comedyserie ging an "The Studio" von AppleTV+, während sich "The Pitt" von HBO in der hart umkämpften Kategorie der Dramaserien durchsetzte. Großer Gewinner des Abends war auch Netflix: Die Miniserie "Adolescence" erhielt gleich mehrere Auszeichnungen, darunter den begehrten Preis als beste Miniserie. Persönliche Highlights setzten Stars wie Jean Smart (73) ("Hacks") und Stephen Graham ("Adolescence"), die in ihren jeweiligen Kategorien als beste Schauspieler geehrt wurden.

Neben den Hauptkategorien gab es weitere Höhepunkte, die den Abend unvergesslich machten. Jeff Hiller und Hannah Einbinder glänzten als Nebendarsteller in Comedyserien, während Tramell Tillman ("Severance") und Katherine LaNasa ("The Pitt") die Emmys für herausragende Leistungen in einer Dramaserie erhielten. Bei den Reality-Wettbewerben triumphierte Peacocks "The Traitors", und Stephen Colberts (61) "The Late Show" wurde als beste Talkshow ausgezeichnet. Netflix durfte sich zudem über den Preis für den besten Fernsehfilm freuen: "Rebel Ridge" war bereits am 6. September ausgezeichnet worden.

Die Emmy Awards bleiben ein wichtiger Gradmesser für die Strahlkraft und Relevanz von Streamingdiensten und klassischen Sendern. Während AppleTV+ und Netflix viele Preise abräumten, bestätigte HBO mit Erfolgen wie "The Pitt" und "The White Lotus" seinen Status als Emmy-Schwergewicht. Die glamouröse Verleihung bot den Stars auch Gelegenheit, ihre Freude und Dankbarkeit zu teilen. So erklärte Seth Rogen (43), der für "The Studio" als bester Schauspieler in einer Comedyserie ausgezeichnet wurde: "Es ist eine Ehre, Teil eines so großartigen Projekts zu sein. Vielen Dank an das Team und die Fans, die diese Reise möglich gemacht haben."

Getty Images Seth Rogen, Schauspieler

Courtesy of Netflix Owen Cooper und Stephen Graham in der Serie "Adolescence"

Getty Images Jean Smart posiert bei der "Hacks"-Premiere 2022 in Los Angeles

