Mariah Carey soll Olympische Winterspiele 2026 eröffnen

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand stehen vor einem glamourösen Auftakt: Am Freitag, dem 6. Februar, wird keine Geringere als US-Superstar und Kult-Diva Mariah Carey (56) die Eröffnungsfeier im legendären San-Siro-Stadion, offiziell Giuseppe-Meazza-Stadion, musikalisch einläuten. Wie die Organisatoren laut Tagesspiegel bekanntgaben, soll die Sängerin mit ihrer Performance das zentrale Thema "Harmonie" zum Leben erwecken: Mariah werde "den Eröffnungsabend mit einem unvergesslichen Auftritt bereichern", hieß es in der Mitteilung. Die Show verbinde Musik und Sport, um Werte wie Inklusion, Respekt und kulturellen Austausch zu zelebrieren. "Weltweit bekannt für ihre unverwechselbare Stimme und ihr musikalisches Erbe, das Generationen und Kulturen umspannt, verkörpert Mariah Carey perfekt den emotionalen Geist der Spiele", betonten die Organisatoren.

Neben der Exfrau von Schauspieler Nick Cannon (45) spielt laut NBC auch Rapper Snoop Dogg (54) eine Rolle bei den Turnieren, die bis zum 22. Februar in Norditalien ausgetragen werden: Er begleitet das US-Olympiateam nach seinem Einsatz bei den Sommerspielen 2024 in Paris nun in der offiziellen Funktion als Ehrencoach. "Die Olympischen Spiele sind die größte Bühne der Welt, und wie jeder weiß, geht es mir darum, Menschen zusammenzubringen, Einheit zu schaffen und dabei Spaß zu haben", hieß es in einer Erklärung des "Young, Wild & Free"-Interpreten, die dem Sender vorliegt. Obwohl bisher nicht bestätigt, wird bereits gemunkelt, dass er ebenfalls bei der Eröffnungszeremonie auftreten könnte.

Das Event zu Beginn der Spiele wird durch Elemente der italienischen Kultur ergänzt, um das Gastgeberland zu präsentieren. Die Spiele finden an verschiedenen Schauplätzen in der Lombardei, Venetien und Trentino-Südtirol statt, während Mailand und Cortina d'Ampezzo die Hauptaustragungsorte stellen. Für Mariah ist das eine willkommene Gelegenheit, weltweit für Aufsehen zu sorgen – unabhängig von ihrem legendären Weihnachtshit "All I Want for Christmas Is You". Ihre jüngsten Shows in Las Vegas hatten zuletzt mit mäßigem Publikumserfolg zu kämpfen, was der Sängerin jedoch nicht ihren Ruf als "Queen of Christmas" genommen hat. Nach Angaben der GfK Entertainment hielt sich der beliebte Song der US-Sängerin bislang insgesamt 22 Wochen auf Platz eins der Hitliste.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariah Carey performt bei den MTV Video Music Awards 2025 in New York.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariah Carey und Nick Cannon, 2009

Anzeige Anzeige

Getty Images Snoop Dogg, Rapper

Anzeige