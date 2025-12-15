Rob Reiner (†78) stritt vor seinem Tod heftig mit Sohn Nick

Starregisseur Rob Reiner (†78) und seine Ehefrau Michele wurden am Sonntag in ihrer Villa in Los Angeles tot aufgefunden. Nachdem zunächst nur Gerüchte kursierten, es könne sich um ein Tötungsdelikt handeln, wurde der Fall inzwischen konkreter: Laut TMZ wurden den beiden "die Kehlen durchgeschnitten". Am Montag verhaftete die Polizei Nick Reiner (32), den Sohn des Paares. Auch Insider äußerten sich mittlerweile zu den Umständen und berichten von einem heftigen Familienstreit, der sich am Abend vor der Tragödie auf Conan O’Briens (62) Weihnachtsfeier ereignet haben soll. Mehrere Partygäste hätten einen lautstarken Konflikt zwischen Vater und Sohn mitbekommen, bevor der Regisseur die Feier zusammen mit seiner Frau verließ. Ob Nick seinen Eltern folgte, ist bislang nicht bestätigt.

Personen aus dem Umfeld des verstorbenen Ehepaars berichten außerdem, dass Michele in den letzten Monaten mehrfach mit Freunden über die schwierige Beziehung zu ihrem Sohn gesprochen habe. Nick, so heißt es, habe mit psychischen Problemen und einer Sucht zu kämpfen. "Wir haben alles versucht", soll Michele immer wieder betont haben, offenbar verzweifelt über die Situation. Der Streit auf der Party scheint sich also in eine längere Phase familiärer Belastungen einzureihen. Ob und wie das Geschehen auf der Weihnachtsfeier konkret mit den tragischen Ereignissen am nächsten Tag zusammenhängt, bleibt jedoch bisher unklar.

Rob war nicht nur als Regisseur, sondern auch als Schauspieler eine bekannte Persönlichkeit in der Unterhaltungsbranche. Zu seinen berühmtesten Arbeiten zählen Filme wie "Harry und Sally" und "Eine Frage der Ehre". Seit den 1980er-Jahren war er mit Michele verheiratet – aus ihrer Ehe gingen insgesamt drei Kinder hervor. Sohn Nick verfolgte zuletzt ebenfalls eine Karriere im Filmgeschäft und hat sich in der Vergangenheit offen zu seiner Suchtproblematik geäußert, was auch Thema in seinen kreativen Werken wurde.

Anzeige Anzeige

Imago Rob Reiner mit Ehefrau Michele und ihren Kindern Romy und Nick im Juli 2010 in Hollywood

Anzeige Anzeige

Imago Nick Reiner bei der Chaplin Award Gala 2014 im Lincoln Center in New York

Anzeige Anzeige