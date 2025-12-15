Boris Becker feiert Geburtstag von Tochter Zoës Urgroßmutter

Bei Boris Becker (58) jagt ein familiäres Highlight das nächste. Nach der Geburt seiner Tochter Zoë und seinem eigenen Geburtstag feiert nun ein weiteres Familienmitglied seinen Ehrentag. Auf Instagram schreibt der ehemalige Tennisspieler: "Heute feiern wir einen ganz besonderen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Lilians geliebte Großmutter und Zoës Urgroßmutter Nemy, eine echte Stütze unserer kleinen Familie." Dazu teilte er ein Foto, auf dem die drei Erwachsenen glücklich lächelten, während die Neugeborene im Arm ihrer Mutter lag.

Die letzten Wochen waren für Boris von intensivem Familienleben geprägt. Erst vor Kurzem teilte er Fotos von einem Besuch bei seinem ältesten Sohn Noah Becker (31) in Berlin, wo die beiden Zeit mit dessen Freundin, der Musikerin Fousheé, in einem gehobenen französischen Restaurant verbrachten. Mit fünf Kindern aus verschiedenen Beziehungen führt Boris ein wahres Patchwork-Leben, das er zwischen Mailand und Berlin geschickt managt. Doch gerade das jüngste Familienmitglied Zoë scheint dem ehemaligen Tennis-Champion und seiner Frau Lilian derzeit einen besonders glücklichen und harmonischen Alltag zu bescheren.

Noch vor drei Jahren sah Boris' Alltag deutlich anders aus. Im April 2022 war er wegen Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Davon verbrachte er etwa acht Monate im Gefängnis in Großbritannien, bevor er im Dezember nach Deutschland abgeschoben wurde. Zu Gast im Jahresrückblick "2025! Menschen, Bilder, Emotionen" erinnerte sich der Ex-Athlet kürzlich an diese schwere Zeit. "Das ist das Brutalste, was man sich vorstellt", schilderte er in der Sendung.

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker, Lilian de Carvalho Monteiro (l.) und ihre Großmutter Nemy (r.)

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinem ältesten Sohn Noah Becker

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro, November 2025