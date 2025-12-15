Maria Shriver ehrt verstorbenen Rob Reiner und Frau Michele

Ein tragisches Verbrechen schockiert Hollywood: Rob Reiner (†78), legendärer Regisseur und Schauspieler, und seine Frau Michele wurden am Sonntag tot in ihrem Zuhause in Los Angeles aufgefunden. Laut Angaben der Behörden erlagen beide einer Messerattacke. Kurz darauf wurde ihr Sohn Nick (32) von der Polizei festgenommen, der unter anderem wegen Mordes angeklagt ist. Nick Reiner, der in der Vergangenheit mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte, sitzt derzeit im Parker Center Jail, eine Kaution wurde laut Page Six auf vier Millionen US-Dollar (umgerechnet 3.437.312 Euro) festgesetzt.

Maria Shriver (70), eine enge Freundin der Familie, äußerte sich am Montag auf Instagram in einem bewegenden Post. Sie schilderte die Reiners als warmherziges und engagiertes Paar, das die Welt verbessern wollte. "Sie haben ihre Kinder so sehr geliebt und nie aufgehört, wirklich gute Eltern zu sein", schrieb Maria. Nur eine Woche vor dem tragischen Ereignis habe sie mit Rob und Michele zu Abend gegessen und sei beeindruckt gewesen, wie glücklich die beiden miteinander und mit ihrem Leben waren. "Ich bin am Boden zerstört", schrieb die vierfache Mutter weiter und bezeichnete ihre Freundschaft mit den Reiners als großes Geschenk.

Rob, bekannt für Filme wie "Stand By Me" und "Harry und Sally", hatte eine lange Karriere in Hollywood. Michele engagierte sich für soziale und kulturelle Projekte und war seit ihrer Hochzeit mit Rob im Jahr 1989 stets an seiner Seite. Gemeinsam hatten sie drei Kinder, Jake, Romy und Nick. Zusätzlich brachte Rob Tochter Tracy aus seiner früheren Ehe mit Penny Marshall in die Familie ein. Ihre Freundschaft zu Maria reicht bis in die frühen Jahre ihrer Kinder zurück, die sie gemeinsam aufzogen. Maria erinnerte sich auf Instagram daran, wie sie zusammen lachten, weinten und träumten: "Das Leben wird ohne euch nicht dasselbe sein, das ist sicher."

