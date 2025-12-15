Dominik Bruntner hielt unterm Regenbogen um Jolinas Hand an

Dominik Bruntner (32) hat seiner Freundin Jolina Fust (28) nun einen unvergesslichen Heiratsantrag gemacht. Der frühere Mister Germany entschied sich für einen romantischen Augenblick auf Mauritius, der unter ganz besonderen Umständen stattfand. Obwohl es kurz vor dem großen Moment noch regnete, klarte der Himmel rechtzeitig auf – und ein Regenbogen erschien. "Das muss ein Zeichen sein", erzählte Dominik jetzt gegenüber Promiflash und zeigte sich sichtlich überwältigt. Vorbeilaufende Urlauber sollen dem Paar sogar berichtet haben, dass sie auf Mauritius noch nie zuvor einen Regenbogen gesehen hätten.

Im Gespräch mit Promiflash verriet Dominik zudem, dass die Vorbereitungen für seinen Antrag zwar einige Zeit dauerten, die entscheidenden Details jedoch erst kurzfristig festgelegt wurden: "Der eigentliche Antrag war dann sehr spontan, da wir auch sehr spontan nach Mauritius geflogen sind. Und die letzten Details habe ich sogar noch vor Ort geklärt." Besonders dankbar zeigte er sich gegenüber den Hotelmitarbeitern, die ihn bei der Organisation unterstützten und maßgeblich dazu beitrugen, dass der Antrag zu einem magischen Moment wurde.

Jolina Fust, die durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel bekannt wurde, und Dominik führen bereits seit längerer Zeit eine glückliche Beziehung. Beide geben regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben und begeistern ihre Follower mit ihrer harmonischen Ausstrahlung. Auf Instagram teilten sie sogar Eindrücke von dem Moment, als Dominik die entscheidende Frage stellte. "Sie hat Ja gesagt", berichtete er den Fans. Wie es für die beiden nach diesem besonderen Schritt in ihrem neuen Lebensabschnitt weitergeht, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / jolina_f Jolina Fust und Dominik Bruntner auf Mauritius, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jolina_f Dominik Bruntner und Jolina Fust, Influencer

Anzeige Anzeige

Exklusives Privatfoto, Dominik Bruntner Jolina Fust und Dominik Bruntner bei ihrer Verlobung, 2025