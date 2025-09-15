So knapp entging Tobias Morettis Frau Querschnittslähmung

Dramatische Stunden für Tobias Moretti (66) und seine Familie: Im Juni 2022 stürzte seine Frau Julia bei einer Quad-Fahrt in Tirol rund 30 Meter in die Tiefe. Der Schauspieler musste das Unglück mitansehen und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Gemeinsam mit dem jüngsten ihrer drei Kinder begleitete er die Rettungsaktion, die rund 40 Minuten dauerte, bis Julia schließlich von einem Hubschrauber geborgen werden konnte. Ihre Verletzungen waren schwerwiegend, besonders die Wirbelsäule war betroffen. Doch Julia entging nur knapp einer Querschnittslähmung – ein Schicksal, das die Familie zutiefst erschütterte und zugleich die Rettung wie ein Wunder erscheinen ließ.

Drei Jahre nach dem Unfall spricht Tobias in einem Interview mit der Zeit über die damaligen Ereignisse und die Herausforderungen der Genesungszeit. Den Moment des Sturzes beschreibt er als "unglaublichen Schlag", sieht darin aber zugleich auch das Glück, dass Julia überlebt hat und wieder musizieren kann. Rückblickend, so betont er, habe vor allem ihre enorme Stärke und Disziplin entscheidend dazu beigetragen, dass sie sich erholen konnte. Besonders berührt hat ihn eine Bemerkung seiner Frau: Sie bezeichnete den Tag des Unfalls – trotz des dramatischen Geschehens – als den "glücklichsten Tag ihres Lebens", weil sie dem Tod entgangen war. Die Familie traf damals die bewusste Entscheidung, jeden neuen Tag wie einen Geburtstag zu feiern.

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 1997 führen die Morettis ein vielseitiges Leben zwischen Kunst und Landwirtschaft. Auf ihrem Bergbauernhof in Tirol verbinden sie die harte Arbeit am Hof mit Julias Karriere als Oboistin und Tobias' Tätigkeit als Schauspieler. Der Alltag, so erzählt der 66-Jährige, sei nicht immer leicht zu bewältigen – zumal mit zunehmendem Alter. Dennoch treten beide immer wieder gemeinsam bei gesellschaftlichen Anlässen auf, zuletzt Anfang 2025, als das Paar entspannt und gut gelaunt bei einem Event erschien. Die dramatischen Erlebnisse der Vergangenheit haben die Familie noch enger zusammengeschweißt und ihre Wertschätzung für das Leben spürbar vertieft.

Getty Images Tobias und Julia Moretti, Januar 2025

Getty Images Tobias Moretti und seine Frau Julia

