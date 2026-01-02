Spoilert Vanessa Nwattu hier etwa ihren Beziehungsstatus?

Vanessa Nwattu feiert ihren 26. Geburtstag – und sorgt ganz nebenbei für einen echten Reality-TV-Knall. Die Reality-TV-Bekanntheit ist aktuell bei Temptation Island VIP zu sehen, wo sie und ihr Verlobter Aleksandar Petrovic (34) sich dem großen Treuetest stellen. Erst bei dem finalen Lagerfeuer am Montag stellt sich offiziell heraus, ob die beiden die Show als Paar oder als getrennte Leute verlassen. Doch mit der Aufschrift ihrer Geburtstagstorte scheint sie die Auflösung nun vorwegzunehmen – Fans vermuten, dort steht "Finally Single" geschrieben, zu Deutsch "Endlich solo".

Der Kuchen stammt von ihrer Temptation-Kollegin Brenda Brinkmann. Diese zensiert in ihrer Story die Inschrift und schreibt dazu: "Zu privat, was hier steht." In einem Video, das Vanessa selbst auf Instagram postet, ist der Schriftzug jedoch immer wieder kurz zu erkennen. So lässt sich aus verschiedenen Perspektiven erahnen, dass das Wort "Single" auf die Torte geschrieben wurde. Fans überlegen nun – ist das ein Versehen oder ein beabsichtigter Spoiler? Ob bewusst oder nicht, diese Message spricht eine sehr deutliche Sprache.

Für Vanessa geht mit der Ausstrahlung der finalen Folge "Temptation Island VIP" und des Wiedersehens eine emotional fordernde Zeit zu Ende. Immer wieder sorgten Szenen aus der Show für Skandale und Konflikte im Netz – sogar zwischen ihr, Aleks und dessen Bruder Marko. Dennoch konnte die 26-Jährige auch viel über sich selbst lernen. Auf Instagram erklärte sie kürzlich: "Ich musste verstehen, dass ich die wichtigste Person in meinem eigenen Leben bin."

