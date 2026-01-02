Serkans Affäre war nicht der Trennungsgrund für Samira Yavuz

Die Würfel sind gefallen: Wenn das Dschungelcamp am 23. Januar bei RTL und auf RTL+ startet, treffen Samira Yavuz (32) und Evanthia Benetatou (33) in Australien direkt am Lagerfeuer aufeinander – eine Begegnung mit Vorgeschichte. In der RTL-Morgensendung "Punkt 8" reagierte die 32-Jährige nun live auf die Besetzungsliste und machte deutlich, dass sie diese Konstellation zwar erwartet, aber nicht begrüßt hat. "Das ist auf jeden Fall mein persönliches Lowlight", sagte die Reality-TV-Bekanntheit in der Sendung. Brisant ist die Situation, weil Eva die Frau ist, mit der ihr Ex-Mann Serkan Yavuz (32) sie betrogen hat. In dem Interview stellt die zweifache Mutter jedoch klar, was ihr besonders wichtig ist: "Sie war nicht der Trennungsgrund", und erklärte, dass ihr Auszug bereits lief, als sie von der Affäre erfuhr.

"Das war meine erste Nacht in meiner neuen Wohnung, da habe ich davon erfahren", sagte sie in dem RTL-Interview. Samira und Serkan hatten ursprünglich im August 2025 ihre Traumhochzeit feiern wollen. Stattdessen folgte das Ehe-Aus, nachdem der The Summit-Gewinner seine Untreue eingestanden hatte – für die Münchnerin der endgültige Vertrauensbruch. Für zusätzlichen Wirbel sorgte, dass Eva ihren One-Night-Stand mit Serkan selbst öffentlich machte und mehrfach thematisierte. "Was mich ein bisschen gestört hat, im Nachgang, war, wie sie damit umgegangen ist. Dass sie das ein bisschen breitgetreten hat", erklärte Samira weiter. Eine Aussprache habe es bis heute nicht gegeben, obwohl die 33-Jährige sich vor wenigen Tagen via Instagram entschuldigt habe. "Für mich ist das alles Taktik, egal, was da kommt", sagte die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin.

Abseits des TV-Trubels stand Samira in den vergangenen Monaten vor allem als Mama im Fokus und organisierte ihren Alltag nach dem Beziehungsaus neu. Die Influencerin sprach öffentlich selten über Details und vermied es, Namen zu nennen – eine Linie, die sie auch im Interesse ihrer Kinder beibehielt. Eva wiederum ist Zuschauern seit Der Bachelor ein Begriff und teilt private wie berufliche Schritte regelmäßig mit ihrer Community, was ihr treue Fans, aber auch Gegenwind einbringt. Wie die beiden Dschungel-Teilnehmerinnen den persönlichen Ballast im Camp handhaben, wird sich erst in Australien zeigen – Samira kündigte jedoch bereits an, eine Überraschung für ihre Mitcamperin parat zu haben. Fans dürfen gespannt sein – und Eva wohl auch.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

IMAGO / STAR-MEDIA Eva Benetatou, Reality-TV-Star

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026