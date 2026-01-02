Royals
Boris Becker feiert Silvester mit Baby Zoe in Dubai

Boris Becker feiert Silvester mit Baby Zoe in Dubai

- Nurin Khalil
Lesezeit: 2 min

Boris Becker (58) hat den Jahreswechsel gemeinsam mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro (35) und der gemeinsamen Tochter Zoë Vittoria in Dubai verbracht. Die kleine Zoë ist gerade einmal sechs Wochen alt und schon viel unterwegs. In der Glitzer-Metropole am Persischen Golf genoss die Familie die Zeit zusammen, und auch Uroma Nemy, die Großmutter von Lilian, war dabei. Auf Instagram teilte der ehemalige Tennisstar ein Foto, das die Familie am Abend des 31. Dezembers entspannt an einem Tisch zeigt, im Hintergrund das berühmte Burj Al Arab als Symbol für ein neues Kapitel in Boris' Leben.

Die Zeit in Dubai war nicht der erste Familienmoment, den Boris Becker jüngst auskosten durfte. Zuvor verbrachte er die Weihnachtsfeiertage in Mailand, wo es ein Wiedersehen mit seinen Söhnen Noah (31), Elias (26) und Amadeus (15) aus früheren Beziehungen gab. Auch Lilians Vater reiste an und erlebte einen bedeutungsvollen Moment, als er Enkelin Zoë zum ersten Mal in seinen Armen halten durfte. Gemeinsam mit weiteren Verwandten, darunter Boris' Schwester, feierten alle ein festliches Weihnachtsfest – ein echtes Großfamilienereignis, das von Harmonie und Freude geprägt war.

Boris scheint sein neues Familienglück in vollen Zügen zu genießen. Der Sportler zeigte seinen Fans auf Instagram intime Einblicke, wie er am Kinderwagen seiner Tochter stand und diesen sanft hin und her schwang. Ein kleiner Tanz am Kinderwagen – solche Momente sind es, die Boris offensichtlich Kraft und Freude schenken. Nach einem schwierigen Lebensabschnitt wirken der 58-Jährige und seine Familie so glücklich und harmonisch wie lange nicht. Die Reise nach Dubai bildet den Auftakt eines Jahres, das durch die Freude über das Neugeborene bestimmt zu einem besonderen für den Wimbledon-Gewinner wird.

Getty Images
Instagram / borisbeckerofficial
Instagram / borisbeckerofficial
Instagram / borisbeckerofficial
