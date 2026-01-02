In dieser Schwangerschaftswoche befindet sich Anna Adamyan

Baby-Überraschung bei Anna Adamyan (29): Die ehemalige Kandidatin von Germany's Next Topmodel hat auf Instagram erste Einblicke in ihre zweite Schwangerschaft geteilt – in einem brandneuen Video. "Heute bin ich 5 + 1, also in der sechsten Schwangerschaftswoche", schrieb Anna und berichtete vom ersten "Date" mit "Wunder 2.0". Der Termin habe sie und ihren Mann sichtlich erleichtert. "Alles ist so, wie es zum jetzigen Zeitpunkt sein sollte und kann", heißt es weiter in ihrem Post.

Die beiden beschreiben ihre Gefühle als überwältigend: "Wir sind beide so erleichtert und ganz ehrlich? So ganz glauben können wir das immer noch nicht, einfach alles ein Wunder. Wir sind so dankbar." Dass sie die frohe Nachricht früh öffentlich gemacht hatte, begründete Anna mit dem Wunsch nach Transparenz – ein Ansatz, der bei ihren Followern seit Jahren gut ankommt. "Und ja — wir teilen es bewusst früh, so wie nach jeder künstlichen Befruchtung. Nur, dass es diesmal keine war", erklärte sie gegenüber ihrer Community.

Erst wenige Tage bevor Anna die Babynews teilte, blickte die Influencerin auf ihre Kinderwunschreise zurück. In einem bewegenden Video zeigte sie emotionale Aufnahmen aus der Klinik, Tränen, Spritzen und all die herausfordernden Momente hinter den Kulissen. "Ich bin ganz ehrlich mit euch: Anfang des Jahres wurde der Wunsch in mir immer stärker, doch die Ängste waren groß. Ich war mir nicht sicher, ob ich all das noch einmal aushalte. Der Kinderwunsch ist kein Wunschkonzert – und schon gar kein leichter Weg", schrieb Anna offen an ihre Follower.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, frühere GNTM-Kandidatin

Instagram / annaadamyan Anna und Sargis Adamyan mit ihrem Sohn Levi im September 2025

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit ihrem Sohn Levi und einem Freund im Oktober 2024