Notruf enthüllt Details zum Tod von Victoria Jones (†34)

Ein erschütternder Notruf-Mitschnitt enthüllt neue Details zum plötzlichen Tod von Victoria Jones: Die Tochter von Schauspieler Tommy Lee Jones (79) soll laut TMZ an einer Überdosis verstorben sein. Genauer gesagt meldeten die Einsatzkräfte einen "Code drei für Überdosis mit Farbveränderung". Diese Formulierung deutet darauf hin, dass die Tochter von Schauspieler Tommy Lee Jones infolge starken Drogenkonsums einen akuten Sauerstoffmangel erlitt. Ein solcher Sauerstoffmangel kann zu Zyanose führen, einer bläulichen Verfärbung von Haut und Schleimhäuten. Unklar ist weiterhin, welche Substanz zu ihrem Tod geführt haben könnte – die Ermittlungen dauern an.

Victoria, die nur 34 Jahre alt wurde, war in den frühen Stunden des 1. Januar leblos in einem Hotelzimmer des Fairmont San Francisco aufgefunden worden. Laut TMZ rief ein besorgter Hotelgast die Einsatzkräfte der Feuerwehr um 2:52 Uhr Ortszeit zu einem medizinischen Notfall, woraufhin die junge Frau wenig später noch vor Ort für tot erklärt wurde. Kurz darauf übernahmen speziell geschulte Polizisten den Fall: Bereits gegen 3:14 Uhr war der Vorfall offiziell als Meldung registriert und entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Victoria, die in San Francisco lebte, war eines der beiden Kinder des Oscar-prämierten Schauspielers Tommy Lee Jones, der aus seiner Ehe mit Kimberlea Cloughley zudem Sohn Austin hat. Die näheren Umstände ihres Lebens sowie ihrer letzten Stunden werfen viele Fragen auf, die nun zur Klärung des Sterbefalls beitragen sollen. Die Nachricht ihres Todes überschattete den Jahresbeginn, insbesondere da sie in einem prominenten Hotel in Kalifornien gefunden wurde. Ihre Familie hat sich bislang nicht öffentlich zu den tragischen Ereignissen geäußert.

Imago Victoria Jones und Vater Tommy Lee Jones bei der Premiere von "Just Getting Started" in Los Angeles, 2017

Getty Images Tommy Lee Jones und seine Tochter Victoria Jones im Jahr 2017

