Val Kilmers (†) Tochter ehrt ihn an seinem 66. Geburtstag

Mercedes Kilmer hat zum Jahreswechsel einen rührenden Gruß an ihren verstorbenen Vater Val Kilmer (†65) veröffentlicht. In einem Instagram-Post vom 31. Dezember, also an dem Tag, an dem der Top Gun-Star 66 Jahre alt geworden wäre, teilte die Schauspielerin und Sängerin eine Bilderreihe mit zwanzig Fotos und schrieb: "Mein Vater wäre heute 66 geworden, geboren am letzten Tag der Fünfziger. So dankbar für all meine Freunde, die mich durch 2025 gebracht haben." Zudem teilt sie eine Galerie, die Val in unterschiedlichen Lebensphasen zeigt und macht deutlich, wie präsent der Hollywood-Star für seine Tochter geblieben ist.

Die Auswahl der Fotos reicht von Kinderbildern über ikonische "Top Gun"-Momente bis in seine späten Jahre – darunter auch Aufnahmen aus "Batman Forever". Zudem erinnert sie an einen besonders emotionalen Moment: Mercedes integrierte Bilder von Val und seiner langjährigen Ehefrau und Mercedes' Mama Joanne Whalley am Set des Fantasy-Abenteuers "Willow", wo sich die beiden einst kennenlernten. Auch ein Schnappschuss, der wie ein Hochzeitsfoto wirkt, teilt Mercedes.

Val starb am 1. April an einer Lungenentzündung, was auch die offizielle Sterbeurkunde des Los Angeles County Department of Health bestätigte, die im April öffentlich bekannt wurde. Zuvor hatte er seine Kehlkopfkrebs-Erkrankung öffentlich gemacht, eine Tracheotomie überstanden. 2022 war er in "Top Gun: Maverick" ein letztes Mal auf der großen Leinwand zu sehen. Seinen letzten öffentlichen Auftritt gemeinsam mit Mercedes feierte Val 2019 bei der Thespians Go Hollywood Gala in Los Angeles.

Instagram / mercedeskilmer Val Kilmer, verstorbener Schauspieler

Imago Val Kilmer bei den Grammy Awards 2012 in Los Angeles

Instagram / mercedeskilmer Val Kilmer mit seinen Kindern Mercedes und Jack