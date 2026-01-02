Kim Virginia und Nikola haben Silvester zusammen gefeiert

Kim Virginia Grey (30) und ihr Ehemann Nikola Grey (29) stecken aktuell in einer Krise. Auch wenn zwischen ihnen sehr viel ungewiss ist, entschieden sich die beiden Reality-TV-Bekanntheiten dazu, den vergangenen Silvesterabend gemeinsam zu verbringen und zusammen mit ihren drei Hunden ins neue Jahr zu starten. "Ja, ich hab mit Nikola dann ungeplant mein Silvester verbracht. Ich muss ehrlich sagen, es war etwas komisch, denn vor einem Jahr standen wir an Silvester an einem ganz anderen Punkt. Trotz dessen war es schön", erklärte Kim in ihrer Instagram-Story.

Anstatt eine glamouröse Silvesterparty zu besuchen, wählten die beiden einen gemütlichen Abend am Strand und betrachteten von dort aus das große Feuerwerk, das in Dubai veranstaltet wurde. Den drei Dalmatinern machte der Lärm glücklicherweise nichts aus – Kim und Nikola entschieden sich dennoch dazu, sie vorsichtshalber angeleint zu lassen. Ob die Entscheidung, diesen Abend gemeinsam zu verbringen, etwas zu bedeuten hat und sie sich vielleicht wieder annähern, verrieten die Influencer nicht.

Nach einer wochenlangen Funkstille zwischen dem 29-Jährigen und der 30-Jährigen verbringen sie mittlerweile wieder ab und zu Zeit miteinander. Nicht zuletzt, da Kim Unterstützung mit den drei Hunden benötigt, die sie sich nach ihrer Hochzeit in Las Vegas vergangenen Oktober zulegten. Nur wenige Wochen später verließ Nikola Hals über Kopf Dubai und sprach von Trennung. Was genau zwischen ihnen vorgefallen ist, behielten Kim und Nikola bislang für sich. Das letzte Wort in ihrer Ehe scheint aber noch nicht gesprochen zu sein.

Instagram / nikola_glumac Kim Virginia und Nikola Grey, 31. Dezember 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Silvester 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Grey und seine Hunde