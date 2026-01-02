Patrick Mahomes feiert Silvester trotz Knieverletzung

Patrick Mahomes (30) hat den Jahreswechsel fröhlich mit Brittany Mahomes und den Kindern gefeiert – trotz frischer Knieverletzung und sichtbarer Bandage. Auf einer Familienaufnahme, die Brittany an Silvester in ihren Instagram-Storys teilte, strahlt der Quarterback der Kansas City Chiefs im grauen Hoodie in die Kamera, an seiner Seite Tochter Sterling mit einer funkelnden Wunderkerze. Sohn Bronze steht daneben und schwenkt seine eigene, während Brittany im Hintergrund Baby Golden im Arm hält. Patrick stützt sich auf zwei Krücken, doch die Laune stimmt: Die fünf genießen das Outdoor-Feuerwerk und läuten gemeinsam das neue Jahr ein – ihr erstes Silvester als Familie zu fünft.

Weitere Einblicke zeigen, wie Sterling mit ihrer Wunderkerze bunte Formen in die Luft malt und Bronze die Funken lachend auf und ab wedelt. In einer weiteren Szene reicht Brittany dem kleinen Golden behutsam eine längere Wunderkerze, damit auch der Jüngste ein Stück vom Glitzermoment abbekommt. Zuvor hatte die Familie schon an Weihnachten im Partnerlook mit grünen und blauen Pyjamas gefeiert. Der Football-Star verletzte sich Mitte Dezember in den Schlussminuten gegen die Los Angeles Chargers am linken Knie und riss sich das Kreuzband. Kurz darauf folgte die Operation, seither trägt Patrick eine Kniebandage und ist auf Krücken unterwegs.

Die beiden, die gemeinsam als Miteigentümer des Frauenfußball-Klubs Kansas City Current auftreten, zeigen privat gerne ihre Team-Dynamik: Brittany teilt regelmäßig Familienmomente, während Patrick in Statements auf X seinen Dank an die Fans ausspricht. "Danke Chiefs Kingdom", schrieb er zuletzt und kündigte an, jeden Tag entschlossen an seinem Comeback zu arbeiten. Abseits des Spielfelds verbringen die beiden gern Zeit mit ihren Kindern, planen saisonale Familienrituale und dokumentieren Meilensteine – vom ersten Weihnachtsfoto bis zu kleinen Festen wie dem Silvesterfunken im Garten. So entsteht ein Familienalbum, das zwischen Trainingsplänen, Spieltagen und Reha-Terminen immer wieder Raum für gemeinsame Augenblicke lässt.

Getty Images Brittany Mahomes und Patrick Mahomes bei der Time100 Gala 2024 im Jazz at Lincoln Center in New York

Getty Images Patrick Mahomes, 2025

Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes mit ihren Kindern, November 2025