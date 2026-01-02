An Silvester: Lena Oberdorf bestätigt ihre neue Beziehung

Lena Oberdorf (24) startet mit einem großen privaten Schritt ins neue Jahr: Die Bayern-Spielerin hat an Silvester ihre neue Beziehung öffentlich gemacht – und zeigt sich auf Instagram eng umschlungen mit Teamkollegin Natalia Padilla in München. Zu sehen ist ein inniges Paarfoto, unterlegt mit dem romantischen Song "Te regalo". Mit dem gemeinsamen Post lassen die beiden Fußballerinnen keinen Zweifel mehr daran, dass aus ihrer Nähe auf und neben dem Platz längst mehr geworden ist. "Ich beginne das Jahr 2026 mit den richtigen Menschen (und Haustieren) an meiner Seite, und dafür bin ich unendlich dankbar", schwärmt sie.

In ihrer emotionalen Botschaft zum Jahreswechsel blickt Lena offen auf die schweren Monate zurück. Die Mittelfeldspielerin hatte in den vergangenen 15 Monaten gleich zwei Kreuzbandrisse im rechten Knie erlitten, verpasste dadurch sowohl die Olympischen Spiele 2024 als auch die EM 2025 und verlor zwischenzeitlich sogar ihre Leidenschaft für den Fußball. "Auch wenn du mir gezeigt hast, wie nah Freude und Leid beieinanderliegen, bin ich dennoch dankbar für die Person, die ich geworden bin", schreibt die 24-Jährige. Gleichzeitig richtet sie eine klare Bitte an die kommenden Monate: "Behandle mich gut, 2026."

Schon in den vergangenen Monaten hatten die Fans von Lena und ihrer Teamkollegin gespannt auf Instagram und TikTok mitverfolgt, wie sich die beiden immer öfter gemeinsam zeigten. Besonders ein Video von Natalia sorgte damals für Aufsehen, in dem sie viele gemeinsame Momente mit der Ex von Influencerin Kimberly Simmler teilte. Die Worte "Charger for my soul", die Natalia dazu schrieb, ließen die Gerüchte um eine Romanze ordentlich brodeln. Offiziell bestätigt hatten die beiden ihre Beziehung zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht.

Instagram / lena_oberdorf Lena Oberdorf und Natalia Padilla, Dezember 2025

Instagram / lena_oberdorf Lena Oberdorf und Natalia Padilla, Dezember 2025

Instagram / lena_oberdorf Lena Oberdorf und Natalia Padilla Bidas, Fußballspielerinnen

