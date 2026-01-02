Schwangere Sarah Joelle Jahnel zeigt erstmals ihren Freund

Sarah Joelle Jahnel (36) macht ihr Liebesglück endlich offiziell: Die Reality-TV-Bekanntheit, die im November 2025 ihre Schwangerschaft verkündete, zeigt zum Jahreswechsel erstmals das Gesicht ihres neuen Partners – und zwar dort, wo ihr Leben ohnehin in Bildern stattfindet: auf Instagram. In einem emotionalen Jahresrückblick postet Sarah Joelle mehrere turtelnde Schnappschüsse mit dem Mann, den sie im Ausland kennengelernt hat. Klarstellung inklusive: Der Vater ihres zweiten Kindes ist nicht Ex-Freund Ersin. Wann das Baby kommt, verrät sie nicht, aber die Botschaft ist eindeutig – hier beginnt etwas Neues, und sie will es zeigen.

Neben den Pärchenfotos teilt die werdende Mama auch klare Worte zu ihrem schweren Jahr. "2025 war eines der schwersten Jahre meines Lebens. Es gab Momente, in denen ich ehrlich dachte, ich würde es nicht überleben. Ich habe gekämpft, verloren, getrauert – oft im Stillen. Ich bin noch immer am Heilen. Noch immer am Verarbeiten. Und vieles davon hat man hier nie gesehen", schreibt Sarah Joelle zu den Bildern auf Instagram. Viele Themen habe sie bewusst privat gehalten, um sich zu schützen. Umso deutlicher klingt die Wende an: "Ein kompletter Neuanfang – mit Verlusten, ja… Aber mit so viel mehr Gewinn, Tiefe und Liebe, als ich je erwartet hätte. Ich fühle mich freier und lebendiger als je zuvor. Und genau das wünsche ich auch euch, nicht nur für heute, sondern für jeden neuen Anfang, der noch kommt", heißt es weiter.

Schon rund um Weihnachten hatte Sarah Joelle für eine Überraschung gesorgt. Die Sängerin deutete das Geschlecht ihres Babys bei einer festlichen Feier an und teilte auf Instagram fröhliche Bilder mit ihrer Familie. Blaue Deko, kleine Strampler und ein Herz aus Glas vor dem Babybauch ließen kaum einen Zweifel: Sarah Joelle erwartet wohl einen Jungen. Unter das Album schrieb sie: "Baby-Reveal trifft Xmas-Party. #family #friends. Das Geschlecht ist offensichtlich, oder?" – dazu ein blaues Herz.

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel und ihr Freund, 2025

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel und ihr Freund, 2025

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel und ihr Freund, 2025