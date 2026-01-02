Samira Yavuz hat eine Überraschung für Eva im Dschungelcamp

Samira Yavuz (32) und Evanthia Benetatou (33) ziehen in wenigen Wochen gemeinsam ins Dschungelcamp ein und sorgen schon vor Beginn der Show für reichlich Gesprächsstoff. Zwischen den beiden Influencerinnen herrscht eine angespannte Stimmung, deren Ursprung in der Vergangenheit liegt. Eva hatte während Samiras Schwangerschaft eine Affäre mit deren damaligem Partner Serkan Yavuz (32). Auf Instagram äußerte sich Samira nun zum Aufeinandertreffen. "Ich sagte, ich streite nicht über meinen Ex – mit niemandem! Hab ich immer noch nicht vor. Das eine oder andere hab ich ihr aber natürlich schon zu sagen – und eine Überraschung hab ich auch noch für sie", kündigt die zweifache Mama an.

Trotz ihrer deutlichen Worte plant Samira offenbar, Eva während ihrer gemeinsamen Zeit im Dschungelcamp nicht nur mit Ignoranz zu begegnen. In ihrem eigenen Podcast "Main Character Mode" ließ sie durchblicken, dass sie noch einiges auf dem Herzen hat. Samira betonte: "Es wird es niemals geben, dass ich mich mit einer Eva in ein Format setze und mich mit ihr streite über meinen Mann – oder in dem Fall sorry, über ein Stück Salami." Ihr letzter Satz soll offenbar eine Anspielung an ihren Ex sein.

Samira selbst scheint jedenfalls gut auf die anstehende Herausforderung vorbereitet zu sein. Ihre Teilnahme am Dschungelcamp hat sie mittlerweile nicht nur offiziell bestätigt, sondern sich auch über die Kandidatinnen und Kandidaten begeistert gezeigt, die dort mit ihr antreten werden. "Spannende Konstellation, der ganze Cast", schrieb sie in ihrer Social-Media-Story und fügte vielversprechend hinzu: "Hab irgendwie das Gefühl, dass es dieses Jahr anders sein wird als die Jahre zuvor."

Collage: Instagram / samirayasminleila, IMAGO / STAR-MEDIA Collage: Samira Yavuz und Eva Benetatou

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026