Natalie Portman startet das Jahr mit Top-Figur auf St. Barts

Natalie Portman (44) hat das neue Jahr mit Sonne, Salz und Wellen gestartet – und zwar auf St. Barts. Die Schauspielerin wurde von Daily-Mail-Fotografen am Strand gesichtet, wie sie ungeschminkt durch die Brandung lief, das lichtbraune Haar vom Meerwasser nass, im tief ausgeschnittenen schwarzen Einteiler, der ihre Silhouette betonte. Der Inseltrip fällt fast zwei Jahre nach dem offiziellen Ende ihrer Ehe mit Benjamin Millepied (48). Ohne die gemeinsamen Kinder Aleph und Amalia an ihrer Seite genoss Natalie den Strandtag sichtbar entspannt. Während sie den Jahreswechsel karibisch-leicht feierte, zog sie mühelos die Blicke auf sich und gab damit den Ton für 2026 vor.

Die frühere Beziehung mit Benjamin war nach elf Ehejahren zerbrochen. Die Scheidung wurde im Februar 2024 finalisiert, nachdem Natalie bereits im Juli 2023 die Papiere eingereicht hatte. Hintergrund waren Berichte über angebliche Affären ihres Ex-Partners, darunter eine Meldung des französischen Magazins Voici aus dem Jahr 2023. Später zeigte sich Benjamin wieder turtelnd in Paris. Us Weekly berichtete im Oktober 2024 über ein Foto, das ihn beim Kuss mit einer Frau zeigen soll, und zitierte eine Quelle mit den Worten, Natalie sei darüber nicht überrascht gewesen. Demnach habe die "Lady in the Lake"-Darstellerin ihrem Umfeld erklärt, sie wünsche ihm das Beste und konzentriere sich auf ihr eigenes Leben, vor allem auf Familie und Freundeskreis.

Privat hat Natalie seit Jahren einen Fuß in Paris – und die Stadt hat Spuren hinterlassen. Im Gespräch mit Net-a-Porter schwärmte sie im Mai 2025 von den feinen Unterschieden des Alltags dort und davon, wie selbstverständlich Höflichkeit gelebt werde: Kinder, die sie besuchen, begrüßten sie mit einem freundlichen "Bonjour Madame" und verabschiedeten sich mit der bise. Abseits von Drehs und roten Teppichen sucht die Schauspielerin kleine Rituale und Nähe zu ihrem Umfeld. In der Branche wird sie weiterhin für anspruchsvolle Projekte gehandelt, zuletzt fiel ihr Name im Zusammenhang mit einer möglichen Filmbiografie über Sinéad O'Connor (†56) – ein Hinweis darauf, dass Natalie neben Strandtagen auch künstlerisch keine Pause einlegt.

Getty Images Natalie Portman bei der Premiere von "Fountain of Youth", Mai 2025

Getty Images Natalie Portman und Benjamin Millepied, Januar 2015

Instagram / natalieportman Natalie Portman mit einer Freundin im Louvre, Juli 2024