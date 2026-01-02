Blake und Gwen Stefani: Liebesbeweis nach Trennungsgerüchten

Gwen Stefani (56) und Blake Shelton (49) haben das Jahr 2026 mit einem romantischen Kuss in ihrer Instagram-Story begrüßt und damit Gerüchte über eine mögliche Trennung entschieden zurückgewiesen. In den letzten Stunden des Jahres 2025 zeigte sich die Sängerin strahlend, gemeinsam mit ihrem Ehemann Blake. Der Country-Sänger hob lächelnd seinen Becher in die Kamera, bevor er Gwen mit einem Kuss in das neue Jahr begleitete. Die Szenen, die Gwen mit ihren Millionen Followern teilte, sind ein deutliches Statement gegen die zuletzt kursierenden Spekulationen über ihre Ehe.

Zuvor hatte das Paar mit ihrem Fernbleiben bei den Country Music Association Awards im November für Schlagzeilen gesorgt. Fans und Medien hatten vermutet, dass es in der Ehe kriseln könnte, nachdem sie seit März nicht mehr gemeinsam über einen roten Teppich geschritten waren. Zudem waren gemeinsame Posts auf Social Media rar geworden. Dennoch hatten sowohl Blake als auch Gwen zu den Geburtstagen des jeweils anderen liebevolle Widmungen geteilt. Blake hatte Gwen im Oktober mit den Worten "Ich liebe dich, hübsches Mädchen!" gratuliert. Gwen wiederum bezeichnete Blake zum Geburtstag im Juni als ihre "große Liebe".

Kennengelernt haben sich Gwen und Blake 2014 am Set der Castingshow The Voice, ein Jahr später wurden sie ein Paar, 2021 gaben sie sich auf Blakes Ranch in Oklahoma das Jawort. Als sie sich trafen, steckten beide mitten in schwierigen Lebensphasen: Gwen verarbeitete gerade das Ende ihrer fast 13-jährigen Ehe mit Gavin Rossdale (60), mit dem sie die drei gemeinsamen Söhne Kingston, Zuma und Apollo großzieht, Blake trennte sich von Miranda Lambert (42). Trotz der Trennung sprach Gavin später im Gespräch mit der New York Post liebevoll über die gemeinsame Vergangenheit: "Wir hatten eine erstaunliche Zeit, weißt du? Es ist verrückt, wie das Leben läuft." Heute konzentrieren sich Gwen und Blake auf ihr gemeinsames Leben zwischen Glamour, Landleben und Patchwork – und lassen ihre Fans immer wieder an kleinen, sehr privaten Momenten wie diesem Neujahrskuss teilhaben.

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani, 2023

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton, Ehepartner

Getty Images Gwen Stefani mit ihren drei Söhnen Kingston, Apollo und Zuma und Partner Blake Shelton, 2023