Romeo Beckham ignoriert Brooklyn in seinem Jahresrückblick

Romeo Beckham (23) lässt das Jahr Revue passieren – und sorgt dabei für neuen Zündstoff im Familienkosmos. Der 23-Jährige teilte am 1. Januar auf Instagram eine Bilderstrecke mit seinen Lieblingsmomenten aus 2025, aufgenommen an unterschiedlichen Stationen mit der Familie und seiner Freundin. Zu sehen sind Victoria Beckham (51), David Beckham (50), Cruz Beckham (20) und Harper Beckham, dazu mehrere innige Aufnahmen mit Kim Turnbull. Was fehlt: Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (26). In der Caption schrieb Romeo: "Danke, 2025 – jetzt auf zu einem noch besseren 2026. Hab euch alle lieb", und markierte dabei seine Liebsten – Brooklyn blieb unerwähnt. Brisant: Schon einen Tag zuvor hatte David in seinem eigenen Jahresrückblick Bilder mit Victoria, Romeo, Cruz und Harper gezeigt, ebenfalls ohne Brooklyn, wie Page Six berichtet.

Romeos Post zeigt private und verspielte Momente: eine Bootstour mit Cruz, eine Jetski-Selfie-Szene mit Harper, Tanzbilder mit Victoria und ein Close-up von Davids Ritterschlagsmedaille vom vergangenen Jahr. Dazu kommen Backstage-Einblicke aus Shootings und mehrere Schnappschüsse mit Kim Turnbull. David legte am Vortag erst vor und dann nach: Zwar tauchte Brooklyn nicht in seinem Highlight-Karussell auf, in der Instagram-Story folgte aber eine Liebesbotschaft mit Throwback-Fotos. "Ich liebe euch alle so sehr", schrieb der Ex-Fußballer zu einer schwarz-weißen Aufnahme mit seinem ältesten Sohn und postete später ein Familienbild von Victoria mit allen vier Kindern: "Ihr seid mein Leben. Ich liebe euch alle. In Liebe, Daddy. Auf ins Jahr 2026."

Im Hintergrund schwelt seit Monaten Funkstille. Laut Us Weekly habe Brooklyn derzeit "kein Interesse", die Dinge zu kitten und konzentriere sich auf ein ruhiges Leben mit Ehefrau Nicola Peltz (30). Cruz behauptete im Dezember via Instagram-Story, er und die Eltern seien von Brooklyn blockiert worden: "Sie sind aufgewacht und waren blockiert … ich auch." Die Familie äußerte sich öffentlich nicht weiter zu den Gerüchten.

Instagram / romeobeckham Romeo und David Beckham

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Kim Turnbull im Januar 2025

Instagram / victoriabeckham Cruz Beckham, Brooklyn Peltz-Beckham, Romeo Beckham und David Beckham