Silvester-Romanze? Tom Brady und Alix Earle ganz nah

Alix Earle (25) und Tom Brady (48) haben den Jahreswechsel gemeinsam in St. Barths gefeiert – und ein virales Video entfacht nun heiße Spekulationen. In der Aufnahme, die TMZ veröffentlicht hat, sind die Social-Media-Queen und der frühere NFL-Superstar am Silvesterabend dicht beieinander zu sehen. Alix streicht mit der Hand über Toms Rücken, beide beugen sich zueinander und flüstern sich etwas ins Ohr, während sie zur Musik wippen. Offizielle Statements? Fehlanzeige. Doch die beiden Single-Stars legten einen Auftritt hin, der nach mehr aussieht als nur Smalltalk – und Fans fragen sich: Flirt oder der Beginn einer neuen Promi-Lovestory?

Klar ist: Eine Beziehung wurde bislang von keiner Seite bestätigt. TMZ teilte das Video mit den Worten: "Tom Brady hat das neue Jahr womöglich mit einer neuen Eroberung eingeläutet: Der G.O.A.T. wurde dabei gesehen, wie er es sich mit Influencerin Alix Earle ziemlich gemütlich machte", und brachte damit die Gerüchteküche zum Brodeln. In Kommentarspalten prallen seitdem Meinungen aufeinander – vom augenzwinkernden "Was in St. Barths passiert, bleibt in St. Barths …" bis zu kritischen Stimmen, die den Altersunterschied thematisieren. Alix, die nach ihrer Trennung von Braxton Berrios zuletzt offen über die Herausforderungen einer Fernbeziehung sprach, hatte kurz vor Silvester auf der Insel mit prominenten Freundinnen und Freunden gefeiert. Tom, der seit der Scheidung von Gisele Bündchen (45) offiziell solo ist, wurde zuletzt immer wieder mit berühmten Namen in Verbindung gebracht, äußerte sich jedoch nie ausführlich zu seinem Liebesleben.

Hinter den Partylichtern steckt bei beiden längst mehr als nur Glamour. Alix, die als TikTok-Star eine riesige Community aufgebaut hat, lässt ihre Fans regelmäßig an Höhen und Tiefen teilhaben und sprach zuletzt in einem emotionalen Clip über den Wunsch, sich stärker auf sich selbst zu konzentrieren. Tom betont in Interviews immer wieder, wie wichtig ihm seine Kinder sind, verbringt seine freie Zeit gern mit der Familie und hält Privates meist aus dem Rampenlicht heraus. Auf St. Barths kreuzten sich nun zwei Welten – die der gefeierten Netz-Ikone und die des Football-Idols. Ob aus dem Silvester-Knistern mehr wird, bleibt abzuwarten.

Collage: IMAGO / Cover-Images, Getty Images Collage: Tom Brady und Alix Earle

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Met-Gala 2017

Facebook / TomBrady Tom Brady und sein Hund Lua, April 2018