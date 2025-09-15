Wegen Jugendschutz: Wigald Boning erhält Social-Media-Sperre

Wigald Boning (58) hat angekündigt, sich von der Social-Media-Plattform X zu verabschieden, nachdem diese seinen Content als nicht jugendfrei eingestuft hat. Der Komiker und Moderator, der seit fast drei Jahren täglich in ein Gewässer steigt und seine Bade-Abenteuer online mit seiner Community teilt, zeigte sich empört über die Entscheidung. Auf X schrieb er an seine Follower: "Nachdem meine Beiträge von Musk und Konsorten nicht mehr für jugendfrei gehalten werden, lege ich einstweilen eine X-Pause ein. Herzlichen Dank und bis bald, hier oder anderswo!" Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten. Während einige ihrer großen Enttäuschung Luft machten, nahmen andere die vermeintliche Fehleinschätzung, der 58-Jährige würde auf seinem Account anstößige Inhalte verbreiten, mit Humor.

In den Kommentaren mutmaßten einige Nutzer, dass die X-Sperre seiner Videos auf eine KI-basierte Bilderkennung zurückgehe, die Aufnahmen mit zu viel nackter Haut im Sinne des Jugendschutzes ausschließen soll. So lautete ein Ratschlag der Community, Wigald solle doch über adäquate Badekleidung nachdenken, wie sie vor 100 Jahren noch gang und gäbe war, anstatt lediglich mit Badekappe und knappem Höschen ins kühle Nass zu hüpfen. Gänzlich verschwinden wird Wigalds beliebter Schwimm-Content im Netz jedoch ohnehin nicht. Der Künstler beruhigte seine Anhänger und kommentierte, dass er weiterhin auf Meta und TikTok aktiv sei und dort seiner täglichen Badetradition auch künftig nachgehen werde.

Die Umsetzung seiner ambitionierten Idee, jeden Tag bei Wind und Wetter in ein Gewässer zu steigen, begann Wigald vor etwa drei Jahren. Mittlerweile hat er sich mit dieser außergewöhnlichen Routine den Respekt und die Bewunderung einer großen Fangemeinde gesichert. Seine Liebe zum Experiment scheint ohnehin tief verwurzelt, denn er ist dafür bekannt, sich ungewöhnlichen und manchmal skurrilen Herausforderungen zu stellen. So konnte er schon vor einigen Monaten seinen sage und schreibe 1.000. Badetag zelebrieren, bei dem sich auch Kollege Bernhard Hoëcker (55) ins Wasser wagte.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DM7n8fSMwDt/?hl=de&img_index=1 Moderator Wigald Boning im August 2025 auf Langeoog

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DHs86-bMFpj/ Moderator Wigald Boning im April 2025 in Elmshorn

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DHs86-bMFpj/ Wigald Boning und Bernhard Hoëcker im April 2025 in Elmshorn