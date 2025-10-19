Nach zwölf Jahren: Diese ZDF-Show feiert großes Comeback

Nach zwölf Jahren kehrt die ZDF-Sendung "Nicht nachmachen!" mit einer Neuauflage zurück ins Fernsehen. Die ursprünglich von Wigald Boning (58) und Bernhard Hoëcker (55) moderierte Show wird jedoch ohne die beiden Komiker in neuer Besetzung an den Start gehen, wie das Magazin t-online berichtet. Stattdessen übernehmen Lutz van der Horst (50) und Fabian Köster, bekannt aus der "heute-show", zusammen mit Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim (38) die Moderation. Gezeigt wird die Sendung ab dem 31. Dezember auf ZDFneo und bereits einen Tag zuvor in der Mediathek des ZDF.

Die Neuauflage wird von der Produktionsfirma Prime Productions entwickelt, die ebenfalls hinter der "heute-show" steht. In den vier geplanten Episoden widmet sich das neue Trio skurrilen Experimenten, wie beispielsweise der chemischen Reinigung einer Treppe, dem Löschen eines brennenden Wohnwagens oder der Frage, ob Indoor-Camping machbar ist. Die Dreharbeiten finden aktuell im Sauerland statt. Fans aus der Instagram-Community zeigten sich begeistert über die Ankündigung der neuen Staffel, die von den Moderierenden mit dem Spruch "Nicht nachmachen returns – Der Abriss geht weiter." angekündigt wurde.

Die Originalshow lief erstmals in den Jahren 2012 und 2013 und wurde trotz ihres witzigen und originellen Konzepts damals wegen niedriger Einschaltquoten eingestellt. Seitdem erfreuten sich Wiederholungen, besonders auf ZDFneo, überraschend hoher Beliebtheit, was wohl zur Rückkehr des Formats beigetragen haben dürfte. Mai Thi Nguyen-Kim, die für ihre wissenschaftlichen Projekte bekannt ist und zur Journalistin des Jahres 2020 gekürt wurde, betritt damit wieder humorvolle TV-Pfade. Für van der Horst und Köster ist es eine Gelegenheit, ihrer bekannten satirischen Art in einem anderen Rahmen Ausdruck zu verleihen. Fans können sich am Jahresende auf einen unterhaltsamen Mix aus Witz und Wissenschaft freuen.

Getty Images Lutz van der Horst im Oktober 2019

https://www.instagram.com/p/DHs86-bMFpj/ Wigald Boning und Bernhard Hoëcker im April 2025 in Elmshorn

Instagram / maithink Mai Thi Nguyen-Kim, Fernsehmoderatorin