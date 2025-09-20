Als Film: "The Mandalorian" kehrt im Mai 2026 zurück

Pedro Pascal (50) wird 2026 erneut in seine ikonische Rolle des Mandalorianers schlüpfen und gemeinsam mit seinem kleinen Begleiter Grogu – besser bekannt als Baby Yoda – die Kinoleinwände erobern. Der Film "The Mandalorian and Grogu" startet am 22. Mai 2026 und knüpft an das Ende der dritten Staffel der beliebten Disney+-Serie The Mandalorian an. Fans dürfen sich nicht nur auf das vertraute Duo freuen, sondern laut Collider auch auf Sigourney Weaver (75), die als Anführerin der Adelphi Rangers, einer Einheit der New Republic, eingeführt wird. Zur Starbesetzung zählen außerdem Jeremy Allen White (34) als Rotta, der Sohn von Jabba the Hutt, sowie Jonny Coyne als Imperienwarlord.

Jon Favreau (58), der Schöpfer der Serie, übernimmt bei dem Film nicht nur die Regie, sondern schrieb auch gemeinsam mit Dave Filoni das Drehbuch und produzierte das Großprojekt. Bereits auf der D23-Fanveranstaltung 2024 wurde exklusives Filmmaterial gezeigt, das eindrucksvolle Szenen bot – darunter ein Planet, der stark an Hoth aus "Das Imperium schlägt zurück" erinnert, sowie Auftritte bekannter Figuren wie Babu Frick und Zeb aus anderen Star Wars-Produktionen. Jon erklärte gegenüber Extra außerdem, dass der Übergang von der Serie zum großformatigen IMAX-Film eine besondere Herausforderung gewesen sei. "Wir haben versucht, die visuelle Qualität und Erzählkunst aus der Serie beizubehalten, aber gleichzeitig die Möglichkeiten des Kinos voll auszuschöpfen."

Schon jetzt übt der Film großen Reiz auf das "Star Wars"-Fandom aus, nicht zuletzt durch den prominenten Cast. Pedro zeigte sich in Interviews begeistert von der Zusammenarbeit mit Sigourney und bezeichnete sie als "Ikone" und "perfekte Schauspielerin". Sigourney wiederum bringt reichlich Science-Fiction-Erfahrung mit, während Jeremy als Rotta eine besondere Brücke zu früheren "Star Wars"-Geschichten schlägt. Für die Fans der Serie entsteht damit nicht nur eine Fortsetzung, sondern ein episches Abenteuer, das die Galaxis auf der großen Leinwand neu erstrahlen lässt.

Szene aus "The Mandalorian"

Sigourney Weaver bei den Oscars 2020

Szene aus "The Mandalorian"