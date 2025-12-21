Kim Virginia über 2025: Es war ein "Fiebertraum Stresstest"

Reality-TV-Star Kim Virginia Grey (30) zieht kurz vor Jahresende ein schonungsloses Fazit: Auf Instagram nannte sie 2025 einen "XXXL Fiebertraum Stresstest" und schrieb: "2025 + ich = Kampf. 2025 hat versucht, mich zu brechen. Plot Twist: Ich hab nur gelacht. (Naja, auch sehr viel geweint... Aber mehr gelacht.)" Die 30-Jährige verlor in diesem Jahr ihr Baby, musste die Trennung von Nikola Glumac (29) verkraften und sich ganz alleine um die drei gemeinsam angeschafften Dalmatiner-Welpen kümmern. Mittlerweile haben sie und der 29-Jährige zwar wieder Kontakt, jedoch wirken die beiden weiterhin distanziert. In ihrer Story zeichnete die Influencerin das Bild eines Jahres, das privat wie praktisch zur Zerreißprobe wurde.

Gleichzeitig schilderte Kim in ihrer Story die derzeitige Wetterlage in ihrem Wohnort Ras al Khaimah in den Emiraten, wo seit Tagen heftige Gewitter, Sturmböen und Regenmassen für Chaos sorgen. "Mein Haus wird einfach überflutet. Meine Küche ist komplett überschwemmt und in das Wohnzimmer kommt auch schon Wasser rein. Der Pool läuft auch schon über", schrieb die Dubai-Auswanderin. Sie berichtete von einem Alltag zwischen Handytaschenlampe, Eimern und der Suche nach funktionierenden Leitungen. Während 2025 noch kurz vor Jahresende einige Katastrophen für sie bereithält, setzte sie auf Humor und kämpferische Worte, um den Frust über Verlust, Herzschmerz und die Nervenprobe daheim zu überblenden.

In den vergangenen Tagen schien es jedoch so, als würde Kim zumindest beim Gassigehen mit den Welpen wieder Unterstützung bekommen. Auf Instagram tauchten plötzlich fast identische Storys von ihr und Nikola auf: derselbe Strandabschnitt, die gleichen Wellen, und die drei Dalmatiner spielten ausgelassen im Sand. Viele Fans zeigten sich erfreut, dass sich der Realitystar offenbar doch wieder um die Tiere kümmert. "So schön, dass Nikola mit dabei ist", schrieb eine Followerin. Es gab aber auch Skepsis. "Ach und jetzt mit Nikola so tun, als wäre nichts gewesen?", lautete ein kritischer Kommentar.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, November 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025